Kredytobiorcy nadal mogą liczyć na pomoc państwa, a Bitcoin osiąga rekordowe wartości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 9 marca, 2024

Premier Donald Tusk ogłosił, że kredytobiorcy zaciągający kredyt mieszkaniowy i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej będą nadal mogli liczyć na pomoc państwa. Na posiedzeniu rządu ustalono, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone do końca 2024 roku. Decyzję premiera skomentował analityk kredytowy Marcin Beruś, który wyjaśnił, że praktycznie każdy kredytobiorca, spełniający określone kryteria, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych.

Wakacje kredytowe są dostępne dla osób, których kredyt nie przekracza 1,2 miliona złotych, a miesięczna rata przekracza 30 procent dochodu gospodarstwa domowego. Beruś podkreślił, że skorzystanie z tej opcji może znacząco przyczynić się do oszczędności dla kredytobiorców, którzy nie planują brać kolejnych kredytów.

Jednakże, dla banków wakacje kredytowe mogą generować spore straty. Jest to spowodowane konfliktem interesów pomiędzy bankami a kredytobiorcami. Z perspektywy kredytobiorców, wakacje kredytowe są atrakcyjne, ponieważ pozwalają zaoszczędzić pieniądze. Natomiast banki ponoszą straty, gdyż nie otrzymują spodziewanych wpływów z rat kredytowych.

W późniejszej części programu omówiono także rekordowe osiągnięcia Bitcoina. Główny analityk rynków CMC Markets Polska, Daniel Kostecki, podkreślił, że wycena Bitcoina jest nieprzewidywalna i zmienia się w czasie. Na bieżąco można jedynie porównywać jego wartość nominalną. Zaznaczył, że obecnie na Bitcoinie jest duży popyt, ale rynek jest również bardzo zmienny. Osoby zainteresowane inwestowaniem w Bitcoina powinny zdawać sobie sprawę z wysokiej zmienności tych rynków i być przygotowane na ryzyko.

FAQ:

1. Jakie jest znaczenie wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe to czas, w którym kredytobiorcy mogą zawiesić spłatę swojego kredytu, co pozwala im zaoszczędzić pieniądze.

2. Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Osoby, których kredyt mieszkaniowy nie przekracza 1,2 miliona złotych, a miesięczna rata przekracza 30 procent ich dochodu gospodarstwa domowego.

3. Jakie straty mogą ponieść banki z powodu wakacji kredytowych?

Banki mogą ponieść straty, ponieważ nie otrzymują spodziewanych wpływów z rat kredytowych w czasie trwania wakacji kredytowych.

4. Co to jest Bitcoin?

Bitcoin to kryptowaluta, która charakteryzuje się wysoką zmiennością rynku.

Key terms and definitions:

– Kredytobiorca: osoba, która zaciąga kredyt

– Wakacje kredytowe: okres, w którym można zawiesić spłatę kredytu

– TZW: skrót od „tak zwany”

– Gospodarstwo domowe: grupa osób, które zamieszkują wspólne mieszkanie

