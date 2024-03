Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe apartamenty powstają na miejscu zamkniętego pubu Konmark w Toruniu

9 marca, 2024

Przez wiele lat pub Konmark był sercem społeczności mieszkańców Torunia, zwłaszcza tych zamieszkujących okolice Szosy Chełmińskiej. Miejsce to przyciągało tłumy fanów sportowych rozgrywek, zarówno tych krajowych, jak i europejskich. Niestety, po siedmiu latach od zamknięcia i rozbiórki pubu, teren ten pozostawał nieużytkowany. Jednak teraz mamy dobrą wiadomość, bo ruszyła tam nowa inwestycja.

Firmą odpowiedzialną za ten projekt jest Urbański Budownictwo. Przy Szosie Chełmińskiej 82 powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa, nazwana „Apartamentami Chełmińskimi”. Budynek będzie składał się z piętnastu mieszkań, zaprojektowanych tak, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność i komfort codziennego życia. Na parterze planowane jest również umieszczenie lokalu usługowego, który z pewnością ułatwi życie mieszkańcom.

Projekt tworzony jest z myślą o wpasowaniu się w architekturę okolicznych kamienic. Powierzchnia zabudowy wynosi ponad 300 metrów kwadratowych, a prace są prowadzone w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury. Czteropiętrowy budynek zostanie wyposażony w windy oraz będzie posiadał 19 miejsc parkingowych dla mieszkańców.

Na zdjęciach w galerii na stronie można zobaczyć postępy prac budowlanych. Choć jeszcze wiele zostało do zrobienia, przewidywany termin zakończenia projektu to wiosna 2025 roku. Pojawi się więc nowa przestrzeń mieszkalna dla osób szukających komfortowego i nowoczesnego miejsca do zamieszkania w atrakcyjnej lokalizacji Torunia.

Projekt „Apartamentów Chełmińskich” otwiera nowe możliwości dla lokalnego rynku nieruchomości i przyniesie nowe życie na tym terenie, który przez lata był nieużywany. Jest to pozytywna inwestycja dla miasta, która wpłynie na rozwój i atrakcyjność tej części Torunia.

