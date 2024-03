Twoje wyniki wyszukiwania

Oryginalny artykuł: Nowe mieszkania w Sejnach

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 9 marca, 2024 Miasto 0

Inwestycja znajduje się w Mieście Sejny (Dz. nr geod.: 654/4 i 654/5 o powierzchni 0,2166 ha (obręb: 001 Sejny).

Koncepcja przewiduje budynek wielorodzinny trzykondygnacyjny, w którym powstanie 18 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej od 32.44 m² do 51,45 m².

Blok wyposażony będzie w klatkę schodową z windą osobową. Komunikacja ma układ korytarzowy. Do każdego mieszkania przynależeć będzie komórka lokatorska. Na terenie działki przewidziano 18 stanowisk postojowych w tym stanowisko dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Nieskrępowane mieszkania Sejnach

W Sejnach, małym miasteczku położonym na wschodzie Polski, powstaje nowa inwestycja mieszkaniowa. To mieszkania, które wprowadzają nowy standard komfortu i funkcjonalności. Powstanie trzykondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się aż 18 nowoczesnych lokali mieszkalnych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych bloków, ten budynek będzie wyposażony w klatkę schodową z windą osobową, co ułatwi codzienne poruszanie się od podwórka do poszczególnych pięter. Również komunikacja wewnątrz budynku zostanie zaprojektowana tak, aby była ergonomiczna i intuicyjna.

Każde mieszkanie zostanie wyposażone w osobną komórkę lokatorską, co doda przestrzeni i ułatwi organizację. Dodatkowo, na terenie działki inwestycji znajdzie się 18 stanowisk postojowych, z czego jedno będzie dedykowane osobom niepełnosprawnym. Ponadto, przyszłościowe podejście do transportu zostanie uwzględnione poprzez zainstalowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Te nowoczesne mieszkania w Sejnach zbliżają się otwarciem i obiecują mieszkańcom wyjątkowe połączenie funkcjonalności i komfortu. To doskonała okazja dla tych, którzy marzą o nowoczesnym i przyjaznym miejscu do życia w urokliwej okolicy. Nie przegap tej inwestycji, która zmienia tradycyjną koncepcję mieszkań.

1. Jaką powierzchnię będą miały mieszkania w tej inwestycji?

Mieszkania w tej inwestycji będą miały powierzchnię użytkową od 32,44 m² do 51,45 m².

2. Jakie udogodnienia zostaną dostarczone w budynku?

Budynek będzie wyposażony w klatkę schodową z windą osobową oraz komórkę lokatorską dla każdego mieszkania. Na terenie działki znajdzie się 18 stanowisk postojowych, w tym jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, będzie również stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

3. Gdzie znajduje się inwestycja?

Inwestycja znajduje się w Mieście Sejny (Dz. nr geod.: 654/4 i 654/5 o powierzchni 0,2166 ha (obręb: 001 Sejny).

4. Jakie są główne cechy inwestycji?

Inwestycja składa się z trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego z 18 nowoczesnymi lokami mieszkalnymi. Wyróżnia się ona ergonomicznym układem komunikacji wewnątrz budynku oraz przyjaznym dla osób niepełnosprawnych dostępem.

5. Jakie są zalety tych nowoczesnych mieszkań w Sejnach?

Mieszkania te oferują mieszkańcom wyjątkowe połączenie funkcjonalności i komfortu. Znajdują się w urokliwej okolicy, a budynek zapewnia nowoczesne udogodnienia, takie jak winda, komórka lokatorska i stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

Definicje kluczowych terminów i żargonu

– Inwestycja mieszkaniowa: Projekt budowlany mający na celu wybudowanie budynku lub kompleksu budynków przeznaczonych na cele mieszkalne.

– Powierzchnia użytkowa: Powierzchnia, która może być wykorzystywana do zamieszkania lub prowadzenia innych czynności, nie wliczając w to powierzchni korytarzy, klatek schodowych itp.

– Klatka schodowa: Przestrzeń w budynku służąca do komunikacji pomiędzy piętrami poprzez schody.

– Winda osobowa: Urządzenie mające na celu pionowe przemieszczanie osób w budynkach.

– Komórka lokatorska: Oddzielne pomieszczenie przynależne do mieszkania, służące do przechowywania różnych rzeczy.

– Stanowisko postojowe: Miejsce parkingowe, zapewniające możliwość parkowania pojazdów.

– Stacja ładowania pojazdów elektrycznych: Infrastruktura umożliwiająca ładowanie pojazdów elektrycznych poprzez podłączenie ich do zasilania elektrycznego.

– Koncepcja: Plan lub pomysł na coś, co jest planowane do realizacji w przyszłości.

Zaproponowane powiązane linki

– Strona główna Sejnów

– Informacje dla mieszkańców

– Aktualności dotyczące Sejnów