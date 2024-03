Twoje wyniki wyszukiwania

Przeciekanie dachu w wynajmowanym lokalu – dramatyczne doświadczenie Pani Jolanty

9 marca, 2024

Przeciekanie dachu w wynajmowanym przez Panią Jolantę miejscu zamieszkania było prawdziwym koszmarem. Opisuje ona, jak ściana była tak wilgotna, że kiedy ją dotykała, czuła prąd jakby uderzał ją bardzo nieprzyjemnie. Nie tylko to było problemem – przez sufit lała się woda, prosto na łóżko. Zalane zostały również lodówka, okap kuchenny oraz wykładzina. Całe zajście miało miejsce w sierpniu zeszłego roku, a już wtedy elektryk zasugerował konieczność wymiany przewodów.

Nie mogąc znieść takiej sytuacji, Jolanta napisała dramatyczne pismo do sanepidu, w którym opisała wilgoć, grzyb i zapach stęchlizny w lokalu. Śmiałością porównuje swoją sytuację do zagrożenia ze strony szczurów i insektów. To jasno świadczy o tym, jak bardzo nieznośne były warunki, w jakich musiała mieszkać.

Przeciekanie dachu to jednak tylko część problemu. Źródłem problemów było łatanie, które było na porządku dziennym, zamiast rzeczywistej naprawy dachu. Jak powiedziała Jolanta, przeciekanie było coraz to bardziej uciążliwe, a jedyny środek zaradczy, jaki stosowano, to prowizoryczne łatanie. To tak, jakby ktoś próbował naprawiać ulice w Łodzi, ciągle łatając ją, zamiast solidnie naprawić raz na zawsze.

Obecna sytuacja Pani Jolanty to tylko jeden z wielu przykładów niedociągnięć w zakresie utrzymania nieruchomości przez władze miejskie. Jest to problem, który dotyka wielu osób, a wyeliminowanie takich zaniedbań jest kluczowe dla zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych i godnych warunków zamieszkania.

