Zaskakujące zmiany cen mieszkań we Wrocławiu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 9 marca, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań we Wrocławiu nadal wzrastają i osiągnęły nowe rekordy. Według analizy SonarHome.pl, średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 11 474 zł, co oznacza wzrost o 3 procent od początku roku. Jednak porównując te dane z latami poprzednimi, można dostrzec znaczne różnice. W lutym 2023 r. średnia cena wynosiła 9389 zł, podczas gdy w 2020 r. było to jedynie 6987 zł.

Najdroższe osiedle we Wrocławiu to obecnie Strachocin – Swojczyce – Wojnów, gdzie cena za metr kwadratowy mieszkania wynosi aż 13 190 zł, czyli o 1716 zł więcej niż średnia cena w mieście. Na drugim miejscu znajduje się Stare Miasto z średnią ceną 13 104 zł za mkw. Następnie na liście są osiedla: Szczepin, Tarnogaj, Jagodno, Kleczków, Przedmieście Świdnickie, Borek, Przedmieście Oławskie oraz Jerzmanowo – Jarnołtów – Strachowice – Osiniec, gdzie ceny mieszkań przekraczają 11 900 zł za mkw.

Największy wzrost cen odnotowano na osiedlu Stare Miasto, gdzie w ciągu ostatniego miesiąca ceny wzrosły o 899 zł. Z kolei najwyższe tempo sprzedaży mieszkań można zaobserwować na osiedlu Jerzmanowo – Jarnołtów – Strachowice – Osiniec, gdzie trwa to około 42 dni.

Nie wszystkie lokalizacje są jednak drogie. Na najtańszym osiedlu ceny za metr kwadratowy są nawet o połowę niższe niż średnia w mieście. Warto więc rozważyć poszukiwanie mieszkania na takich osiedlach, gdzie ceny wahają się w granicach 1,5-3 tys. zł na metrze kwadratowym.

Należy jednak pamiętać, że przedstawione dane są wynikiem analizy ofertowych cen ogłoszeniowych i cen transakcyjnych. W analizie uwzględniono przede wszystkim rynek wtórny, ale nie brakuje również ofert z rynku pierwotnego.

Pytania i Odpowiedzi dotyczące cen mieszkań we Wrocławiu:

1. Jakie są obecne ceny mieszkań we Wrocławiu?

Obecnie, według analizy SonarHome.pl, średnia cena za metr kwadratowy mieszkania wynosi 11 474 zł.

2. Jak zmieniały się ceny mieszkań w ostatnich latach?

Porównując dane z lutego 2023 r. i 2020 r., można zauważyć znaczny wzrost cen. W lutym 2023 r. średnia cena za mkw wynosiła 9389 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 6987 zł.

3. Jakie są najdroższe osiedla we Wrocławiu?

Najdroższym obecnie osiedlem jest Strachocin – Swojczyce – Wojnów, gdzie cena za mkw mieszkania wynosi aż 13 190 zł. Na drugim miejscu jest Stare Miasto z ceną 13 104 zł za mkw.

4. Gdzie można znaleźć mieszkania o niższych cenach?

Mieszkania o niższych cenach można znaleźć na osiedlach, gdzie ceny wahają się w granicach 1,5-3 tys. zł na metrze kwadratowym.

5. Jakie było tempo sprzedaży mieszkań na różnych osiedlach?

Najwyższe tempo sprzedaży mieszkań można zaobserwować na osiedlu Jerzmanowo – Jarnołtów – Strachowice – Osiniec, gdzie trwa to około 42 dni.

Definicje:

– Metr kwadratowy (mkw) – jednostka miary powierzchni, równa powierzchni kwadratu o boku jednego metra.

– Rynek wtórny – rynek nieruchomości, na którym sprzedawane są już istniejące mieszkania, niekoniecznie nowo wybudowane.

– Rynek pierwotny – rynek nieruchomości, na którym oferowane są nowo wybudowane mieszkania.

Linki powiązane:

