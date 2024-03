Komfortowe domy jednorodzinne pod Toruniem

Twoje wyniki wyszukiwania

10 marca, 2024

Zaplanowano budowę 36 domów, z czego 18 jest już wybudowanych, a trzy ostatnie czekają na nowych właścicieli. Osada Górska to idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju i harmonii.

To kameralne osiedle położone pod Toruniem, które oferuje 36 wygodnych i funkcjonalnych domów jednorodzinnych. Jednym z największych atutów tego miejsca jest bliskość żłobka i przedszkola, które znajdują się zaledwie 200 metrów od osiedla. Ponadto, zaledwie 300 metrów dzieli mieszkańców od pięknego jeziora, które stanowi doskonałe miejsce do relaksu i rekreacji.

Firma Rers, odpowiedzialna za inwestycję Osada Górska, stworzyła to miejsce, aby dać możliwość ucieczki od miejskiego zgiełku i cieszenia się urokami spokojnej okolicy. Domy zostały zlokalizowane przy ulicy ks. Bronisława Markiewicza. Pierwsza część projektu została już zakończona, a pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do gotowych szeregowców.

Aktualnie dostępne są ostatnie trzy domy, o powierzchni około 117 m², posiadające przestronny ogródek, trzy lub cztery sypialnie oraz własny garaż wraz z dodatkowym miejscem parkingowym. Co wyróżnia te domy na Osadzie Górskiej, to ich bardzo funkcjonalne rozmieszczenie pomieszczeń.

Warto zauważyć, że ceny domów nie wzrosły w ostatnich miesiącach, mimo wejścia w życie Bezpiecznego Kredytu 2 procent. Dodatkowym atutem jest brak czynszu, który systematycznie rośnie w przypadku budynków spółdzielczych. Dzięki temu, przyszli właściciele mogą zaoszczędzić pieniądze, które mogą przeznaczyć na wyposażenie domu lub nadpłacanie ewentualnego kredytu. Dodatkowo, osiedle oferuje miejsca parkingowe, co jest dużym udogodnieniem dla rodzin posiadających więcej niż jeden samochód.

Osada Górska to nie tylko spokojne miejsce blisko natury, ale także dogodna lokalizacja. Dzięki ulicy ks. Markiewicza, mieszkańcy mają łatwy dojazd do drogi krajowej DK 80, która prowadzi do Torunia i Bydgoszczy. Dodatkowo, sam Osada Górska oferuje wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia, takich jak Muzeum Regionalne, Kościół Manieryzmu czy Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki.

Tomasz Wołowski, reprezentujący dewelopera Osady Górskiej, podkreśla, że są to domy ekologiczne, ciepłe i usytuowane w spokojnej okolicy. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się spokojem i naturą, jednocześnie mając łatwy dostęp do pracy i atrakcji miasta. Wołowski dodaje również, że to już ostatnie sztuki domów w tak atrakcyjnej cenie, a przyszłe budowy mogą podlegać podwyższeniu kosztów z powodu wzrostu cen materiałów i kosztów pracy.

Osada Górska oferuje domy zbudowane z materiałów o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie niskie koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Obok osiedla znajduje się sklep, boiska do gry w piłkę, plac zabaw, grille na świeżym powietrzu oraz ścieżka rowerowa, co dodatkowo podnosi atrakcyjność tego miejsca.

Domy na Osadzie Górskiej są doskonałą inwestycją dla osób poszukujących spokoju w otoczeniu natury. Ta kameralna enklawa zapewnia wygodę, funkcjonalność i doskonałe warunki do życia w zaciszu rodzinnym.

Definicje:

1. Osiedle kameralne – niewielkie, niskie zabudowania mieszkaniowe, często o ograniczonej liczbie mieszkań.

2. Bezpieczny Kredyt – program rządowy wprowadzony w celu zabezpieczenia kredytobiorców w przypadku nagłego wzrostu stóp procentowych.

3. DK 80 – droga krajowa numer 80 w Polsce.

4. Muzeum Regionalne – instytucja zajmująca się gromadzeniem, badaniem i udostępnianiem zbiorów związanych z danym regionem.

5. Kościół Manieryzmu – świątynia o charakterystycznych cechach architektonicznych typowych dla stylu manieryzmu.

