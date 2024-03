Twoje wyniki wyszukiwania

Nowoczesne mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji w Białymstoku

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 10 marca, 2024 Miasto 0

Nowa inwestycja w mieszkaniach HUZAR przy ulicy Hugona Kołłątaja i kpt. Kazimierza Kamieńskiego to znakomite rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnego i funkcjonalnego miejsca do zamieszkania. Osiedle Bacieczki, na którym zostaną wybudowane nowe bloki, staje się coraz bardziej popularne wśród potencjalnych nabywców nieruchomości.

Budowa osiedla składać się będzie z trzech budynków o maksymalnej liczbie czterech pięter. Projektanci zadbali o funkcjonalne rozplanowanie przestrzeni, tworząc klimatyczną i przyjazną mieszkańcom atmosferę. W ofercie HUZAR znajdziemy mieszkania jedno-, dwu-, trzy-, cztero- a nawet pięciopokojowe, z różnorodnym układem pomieszczeń.

Nowe bloki zostaną wyposażone w cichobieżne windy, co ułatwi codzienne poruszanie się po budynkach. Każde mieszkanie będzie posiadało balkon, a niektóre z lokali na parterze będą miały nawet własne ogródki. Kupujący otrzymają również komórkę lokatorską w cenie mieszkania. Inwestorzy zadecydowali o dodaniu garaży na parterze budynku oraz miejsc postojowych w hali garażowej na poziomie -I, aby zapewnić wygodne parkingi dla mieszkańców.

W okolicy inwestycji znajdują się liczne udogodnienia, takie jak szkoły, przedszkola, żłobki, place kultu religijnego, centra handlowe, sklepy i restauracje. Bloki znajdują się również w pobliżu dwóch ważnych tras: E67 i drogi krajowej nr 65. Można również znaleźć tereny zielone, gdzie mieszkańcy będą mogli odpocząć od miejskiego zgiełku. Dla rodzin z dziećmi dostępne będą miejskie place zabaw, skatepark i boisko do piłki nożnej, a w obrębie samej inwestycji powstanie również plac zabaw.

Inwestycja HUZAR została podzielona na trzy etapy, z pierwszym rozpoczętym w lutym 2024 r. Planowane zakończenie całego osiedla przewiduje się na IV kwartał 2025 r. Więcej informacji na temat inwestycji można uzyskać w biurze sprzedaży znajdującym się przy ulicy Pięknej 3 w Białymstoku. Skontaktować się można telefonicznie pod numerem 85 747 30 30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

