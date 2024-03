Twoje wyniki wyszukiwania

Nowoczesne mieszkanie w apartamencie Sanoczanka – Twój nowy dom

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 10 marca, 2024 Miasto 0

Szukasz nowoczesnego i komfortowego miejsca do zamieszkania? Mam dla Ciebie idealną propozycję – wynajmę nowe mieszkanie w apartamencie Sanoczanka, usytuowane na ulicy Kwiatowej 25. To doskonała lokalizacja, która zapewni Ci spokój i łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych udogodnień.

Mieszkanie jest doskonale usytuowane na parterze i posiada własny przytulny ogródek. Znajduje się po stronie południowej, co gwarantuje mnóstwo naturalnego światła i przyjemne ciepło przez cały dzień. Powierzchnia mieszkania wynosi 48m2, a składa się ono z przestronnego salonu połączonego z kuchnią, wygodnej sypialni oraz nowoczesnej łazienki z prysznicem.

Jak każde nowoczesne mieszkanko, również to zostało kompleksowo wyposażone. W kuchni znajdziesz funkcjonalne meble kuchenne, które pomieszczą wszystkie niezbędne przybory. Salon został urządzony w taki sposób, aby zapewnić wygodne miejsce do wypoczynku, z rozkładanym narożnikiem, ławą, stołem i krzesłami. Po ciężkim dniu pracy będziecie mogli zrelaksować się oglądając ulubiony program na telewizorze. Sypialnia wyposażona jest w wygodne łóżko i dużą szafę, a w przedpokoju znajduje się dodatkowa szafa na ubrania oraz sprzęt AGD.

Cena wynajmu to 2300 zł miesięcznie, w której zawarte są wszystkie koszty oprócz mediów. Dodatkowo, istnieje możliwość wynajęcia miejsca postojowego w podziemnym parkingu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł miesięcznie. Kaucja wynosi 4000 zł.

Serdecznie zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 509 871 988. To idealna okazja, aby stworzyć nowy dom w komfortowych warunkach. Nie przegap tej możliwości i zgłoś swoje zainteresowanie już teraz!

FAQ:

1. Gdzie znajduje się mieszkanie?

Mieszkanie znajduje się na ulicy Kwiatowej 25.

2. Jakiego rodzaju mieszkanie jest dostępne?

Mieszkanie jest nowoczesne, ma powierzchnię 48m2 i znajduje się na parterze. Posiada również przytulny ogródek.

3. Jakie są pomieszczenia w mieszkaniu?

Mieszkanie składa się z przestronnego salonu połączonego z kuchnią, wygodnej sypialni oraz nowoczesnej łazienki z prysznicem.

4. Czy mieszkanie jest wyposażone?

Tak, mieszkanie jest kompleksowo wyposażone. Kuchnia posiada funkcjonalne meble, a salon został urządzony w celu zapewnienia wygodnego miejsca do wypoczynku. Sypialnia wyposażona jest w wygodne łóżko, a przedpokój posiada dodatkowe szafy.

5. Jaka jest cena wynajmu?

Cena wynajmu wynosi 2300 zł miesięcznie, nie wliczając kosztów mediów. Istnieje również możliwość wynajęcia miejsca postojowego w podziemnym parkingu za dodatkową opłatą.

6. Jak mogę się skontaktować w sprawie wynajmu?

Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na oglądanie mieszkania, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 509 871 988.

Definicje:

– Apartament: Nowoczesne mieszkanie o wysokim standardzie wykończenia.

– Ogródek: Mały, prywatny teren zielony z trawą i roślinami, zazwyczaj przydomowy.

– Przestronny: Dużo miejsca, obszerny.

– Wyposażone: Zawierające wszystkie potrzebne rzeczy.

– Kaucja: Kwota pieniędzy, która jest deponowana jako zabezpieczenie w przypadku jakichkolwiek szkód lub nierozliczonych płatności.

Sugerowane powiązane linki:

Oficjalna strona apartamentów Sanoczanka