Przyszłość rynku nieruchomości w Europie – zmieniające się preferencje inwestorów

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 10 marca, 2024 Miasto 0

W 2024 roku 78% europejskich inwestorów w nieruchomości planuje skoncentrować się na funkcjach mieszkalnych, wynika z corocznego badania przeprowadzonego przez Urban Land Institute (ULI) wśród 250 Europejskich inwestorów. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich dekad, gdy mieszkalnictwo było tylko jednym z segmentów rynku nieruchomości. Badanie pokazało, że kolejne najbardziej preferowane klasy aktywów nieruchomościowych to logistyka (51%) i biura (40%).

Według Marcin Juszczyk, przewodniczącego ULI Poland, rynek mieszkalny przeszedł znaczną ewolucję, a wraz z nią pojawiły się nowe podsegmenty i klasy aktywów związane z funkcją mieszkalną, takie jak PRS (Private Rented Sector), prywatne akademiki, mieszkania serwisowane oraz coliving. Obecnie istnieje około 30 klas aktywów nieruchomościowych związanych z funkcją mieszkalną, a aż 8 z nich cieszy się największym zainteresowaniem inwestorów.

Eksperci zwracają uwagę na zmieniające się preferencje użytkowników oraz demograficzne i urbanistyczne zmiany, które mają wpływ na rynek mieszkaniowy. Potencjał rynku przyciąga rzesze inwestorów i powoduje wzrost cen nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, co może ograniczać dostępność mieszkań dla młodszych osób i rodzin.

W związku z tym, coraz większą popularność zyskują elastyczne rozwiązania mieszkaniowe, takie jak coliving. Coliving polega na tym, że kilka osób mieszkających w tej samej przestrzeni dzieli wspólne zasoby, takie jak kuchnia czy salon. Ten segment rynku rozwija się intensywnie od 2017 roku. Liczba profesjonalistów branży colivingu wzrosła prawie dziesięciokrotnie, a liczba marek colivingowych wzrosła z 120 w 2016 roku do ponad 1,7 tysiąca w roku ubiegłym.

Eksperci podkreślają, że mikroapartamenty i coliving mogą być odpowiedzią na zmieniające się potrzeby mieszkańców i przystępności cenowej. Dynamiczne zmiany na rynku nieruchomości w Europie wymagają adaptacji i dostosowania przestrzeni mieszkalnych do nowych trendów i oczekiwań użytkowników. Jedno jest pewne, zmieniające się preferencje inwestorów otwierają nowe możliwości dla rynku nieruchomości mieszkalnych oraz tworzą przestrzeń do rozwoju nowatorskich koncepcji mieszkalnych.

Definicje kluczowych terminów:

1. ULI – Urban Land Institute, jest organizacją non-profit zajmującą się badaniami, edukacją i doradztwem w dziedzinie użytkowania ziemi i nieruchomości.

2. PRS (Private Rented Sector) – prywatny sektor wynajmu, odnosi się do rynku wynajmu prywatnego w sektorze mieszkaniowym.

3. Coliving – koncept mieszkaniowy, w którym kilka osób dzieli wspólne zasoby i przestrzeń mieszkalną.

