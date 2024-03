Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedaż nowoczesnego domu w atrakcyjnej lokalizacji

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 10 marca, 2024 Miasto 0

Nowoczesny i przestronny dom o powierzchni użytkowej 107,56 m2 jest obecnie dostępny na sprzedaż. Ta wyjątkowa nieruchomość została wybudowana w 2016 roku i znajduje się na spokojnym osiedlu pomiędzy osiedlem kwiatowym a osiedlem centrum, przy ulicy Sasankowej.

Okolica oferuje pełną infrastrukturę, w bliskiej odległości znajdują się sklepy takie jak Biedronka i Lidl, a także szkoły i przedszkola. To idealne miejsce dla rodzin z małymi dziećmi.

Wnętrze domu składa się z parteru i piętra. Na parterze mieści się wiatrołap, garaż, łazienka oraz kuchnia połączona z przestronnym salonem. Duże przesuwne okno w salonie prowadzi do przyjemnego ogródka, który stanowi idealną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji.

Na piętrze znajdują się trzy pokoje oraz druga łazienka. Dodatkową przestrzeń stanowi nieużytkowe poddasze, które można wykorzystać jako pomieszczenie do przechowywania rzeczy.

Dom został wykończony w wysokim standardzie, co obejmuje trójszybowe okna PCV, pompę ciepła, wentylację mechaniczną z rekuperacją ciepła oraz instalację pozwalającą na podłączenie odkurzacza centralnego. Na parterze i piętrze zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe, a na piętrze istnieje możliwość dodatkowego ustawienia grzejników.

Jeżeli garaż nie będzie potrzebny, istnieje możliwość jego przerobienia na dodatkowy pokój. Dom jest również podłączony do kanalizacji miejskiej oraz sieci gazowej. Gotowy do zamieszkania, zapraszamy do obejrzenia!

Cena tej atrakcyjnej nieruchomości wynosi 740 000 zł, co daje nam cenę za metr kwadratowy mieszkania w wysokości 6 879,88 zł. Istnieje również możliwość negocjacji ceny. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 728 781 588 lub pisząc na adres e-mail: [email protected].

Najważniejsze pytania dotyczące nieruchomości:

1. Jaka jest lokalizacja domu?

Dom znajduje się na spokojnym osiedlu pomiędzy osiedlem kwiatowym a osiedlem centrum, przy ulicy Sasankowej. W okolicy są sklepy, szkoły i przedszkola.

2. Jakie są pomieszczenia wewnątrz domu?

Wnętrze domu składa się z parteru i piętra. Na parterze znajduje się wiatrołap, garaż, łazienka oraz kuchnia połączona z przestronnym salonem. Na piętrze są trzy pokoje oraz druga łazienka. Istnieje również nieużytkowe poddasze, które można wykorzystać do przechowywania rzeczy.

3. Jakie są wykończenia i udogodnienia w domu?

Dom został wykończony w wysokim standardzie. Ma trójszybowe okna PCV, pompę ciepła, wentylację mechaniczną z rekuperacją ciepła oraz instalację do odkurzacza centralnego. Na parterze i piętrze jest ogrzewanie podłogowe, a na piętrze można również zainstalować grzejniki. Dom jest podłączony do kanalizacji miejskiej oraz sieci gazowej.

4. Czy istnieje możliwość dostosowania garażu na dodatkowy pokój?

Tak, istnieje możliwość przerobienia garażu na dodatkowy pokój, jeśli nie jest potrzebny jako garaż.

5. Jaka jest cena i czy istnieje możliwość negocjacji?

Cena nieruchomości wynosi 740 000 zł. Istnieje możliwość negocjacji ceny.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 728 781 588 lub pisząc na adres e-mail: [email protected].

Przydatne definicje:

– Nieruchomość: Dom, mieszkanie lub ziemia.

– PCV: Materiał budowlany wykonany z polichlorku winylu, używany między innymi do produkcji okien.

– Rekuperacja ciepła: System wentylacji mechanicznej, który odzyskuje ciepło z powietrza, które wchodzi lub wychodzi z budynku.

– Odkurzacz centralny: System odkurzania, który zamiast tradycyjnych odkurzaczy przenośnych, ma stałą jednostkę centralną podłączoną do rur w ścianach domu.

Linki:

– Biedronka: Strona główna sklepu Biedronka.

– Lidl: Strona główna sklepu Lidl.