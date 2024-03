Twoje wyniki wyszukiwania

Indeks Nastroju Deweloperów: Rynek mieszkaniowy ożywia się w Polsce

Według najnowszego badania Indeks Nastroju Deweloperów, rynek mieszkaniowy w Polsce zanotował wzrost optymizmu wśród deweloperów. Co miesiąc ponad 150 firm z branży zostaje zapytanych o poziom sprzedaży mieszkań oraz przewidywane zmiany cen w przyszłości. W lutym większość badanych spodziewała się braku zmian cen (55,4%), jednak wzrosła liczba deweloperów (41%) oczekujących wzrostu cen w porównaniu do stycznia (39,3%). Zaledwie 1,2% badanych prognozuje spadki cen.

Jednym z głównych czynników ożywienia na rynku jest wzrost dostępności mieszkań deweloperskich. W ostatnich miesiącach 2023 roku, niska podaż była główną przeszkodą w osiąganiu wyższych wyników sprzedażowych. Jednak sytuacja uległa znacznej poprawie na początku 2024 roku, a deweloperzy wykazują optymizm w zakresie sprzedaży nieruchomości. 37,3% badanych przewiduje wzrost tempa sprzedaży, 8,4% jest przeciwnego zdania, a 51,8% uważa, że sytuacja nie ulegnie zmianie.

Dodatkowym czynnikiem stymulującym rynek jest zapowiedź programu mającego ułatwić zakup mieszkań. Chociaż szczegóły tego programu nie są jeszcze znane, oczekuje się, że będzie on inny niż ten przedstawiony w styczniu. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu, gdy ogłoszenie programu Bezpieczny Kredyt 2% skłoniło osoby niekwalifikujące się do programu do zakupu mieszkań przed jego wprowadzeniem.

Warto również zauważyć, że oczekiwania nabywców odnośnie spadku stóp procentowych i oprocentowania kredytów również zmniejszyły się w związku z tym programem mieszkaniowym. Ankieta wykazała, że nowy program mieszkaniowy był najczęściej wskazywanym czynnikiem wyboru odpowiedzi „to zależy”.

Wniosek jest taki, że rynek mieszkaniowy w Polsce dynamicznie się rozwija, a deweloperzy są optymistycznie nastawieni na przyszłość. Wzrost dostępności mieszkań deweloperskich oraz planowany program wspierający zakup mieszkań przyczyniają się do ożywienia rynku.

Definitions

– Indeks Nastroju Deweloperów – badanie przeprowadzane w Polsce, które monitoruje optymizm deweloperów na rynku mieszkaniowym.

– Rynek mieszkaniowy – sektor gospodarki, który obejmuje handel, sprzedaż i wynajem nieruchomości mieszkalnych.

– Mieszkania deweloperskie – nieruchomości mieszkalne, które są budowane i sprzedawane przez deweloperów.

– Podaż – ilość dostępnych mieszkań na rynku.

– Ceny nieruchomości – wartość finansowa, za jaką można kupić lub sprzedać daną nieruchomość.

– Program mieszkaniowy – inicjatywa rządowa mająca na celu wspieranie zakupu mieszkań poprzez różne ulgi lub ułatwienia.

– Stopy procentowe – poziom oprocentowania kredytów hipotecznych, ustalany przez bank centralny.

– Oprocentowanie kredytów – procentowa opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu.

