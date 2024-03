Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny nieruchomości w Polsce nadal rosną, a podaż jest ograniczona

Ceny mieszkań w umowach notarialnych nadal rosną w całej Polsce, w dużych miastach oraz w Warszawie. Wynika to z raportu opracowanego dla „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl. Według raportu, wartość indeksu urban.one dotyczącego lokali mieszkalnych w Polsce wzrosła w styczniu o 0,83 pkt w porównaniu do grudnia 2023 r.

Eksperci przewidują kontynuację wzrostu cen w najbliższym półroczu, jednakże jest to lekki spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem. Stabilizację cen prognozują 44 proc. ekspertów.

Ceny ofertowe na rynku nieruchomości w niektórych miastach utrzymały się na stabilnym poziomie. W Łodzi, Krakowie i Gdańsku wahania średnich cen mieszkań w ciągu miesiąca nie przekroczyły 1,5 proc. Z kolei w Gdyni i we Wrocławiu ceny mieszkań z rynku pierwotnego wzrosły o prawie 5 proc.

Niemniej jednak, na rynku wtórnym ceny mieszkań utrzymały się na podobnym poziomie co miesiąc wcześniej, z wyjątkiem Poznania, gdzie ceny mieszkań nowych spadły o 2,5 proc.

Podobnie jak w przypadku mieszkań, ceny działek budowlanych nadal rosną. Eksperci przewidują pogorszenie sytuacji na rynku gruntów budowlanych w nadchodzącym półroczu, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie nie buduje się setek mieszkań w jednym etapie.

Jest to spowodowane eliminacją wielu małych i średnich projektów na skutek wprowadzenia nowych wymagań dotyczących placów zabaw. To może prowadzić do mniejszej podaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową i dalszego wzrostu cen.

Mimo rosnących cen nieruchomości, inwestycje w mieszkania nadal stanowią atrakcyjną alternatywę inwestycyjną. Niemniej jednak, spowolnienie na rynku najmu może być nieuniknione, ze względu na zwiększoną podaż mieszkań do najmu i zmieniający się rynek najmu akademickiego.

Jednakże, ekspert rynku nieruchomości wskazuje na pozytywne aspekty spowolnienia na rynku najmu, takie jak większa negocjacja czynszów i większy wybór mieszkań w różnych standardach, co może być korzystne dla klientów.

Najważniejsze pytania i informacje:

1. Jak rosną ceny mieszkań w Polsce?

Ceny mieszkań w umowach notarialnych nadal rosną w całej Polsce, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Warszawa.

2. Czym jest indeks urban.one?

Indeks urban.one odnosi się do wartości lokali mieszkalnych w Polsce. W styczniu wzrósł o 0,83 pkt w porównaniu do grudnia 2023 r.

3. Jakie jest przewidywane kierunkowe zmiany cen w najbliższym półroczu?

Eksperci przewidują kontynuację wzrostu cen, jednakże w mniejszym tempie w porównaniu z poprzednim miesiącem. 44% ekspertów prognozuje stabilizację cen.

4. Jakie są wahania cen mieszkań w poszczególnych miastach?

W miastach takich jak Łódź, Kraków i Gdańsk, wahania średnich cen mieszkań w ciągu miesiąca nie przekroczyły 1,5%. W Gdyni i we Wrocławiu ceny mieszkań z rynku pierwotnego wzrosły o prawie 5%.

5. Jak kształtują się ceny na rynku wtórnym?

Na rynku wtórnym ceny mieszkań utrzymały się na podobnym poziomie co miesiąc wcześniej, z wyjątkiem Poznania, gdzie ceny mieszkań nowych spadły o 2,5%.

6. Jak rozwija się rynek działek budowlanych?

Podobnie jak ceny mieszkań, ceny działek budowlanych nadal rosną. Niemniej jednak, eksperci przewidują pogorszenie sytuacji na rynku gruntów budowlanych w nadchodzącym półroczu, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

7. Jakie są pozytywne aspekty spowolnienia na rynku najmu?

Spowolnienie na rynku najmu może prowadzić do większej negocjacji czynszów oraz większego wyboru mieszkań w różnych standardach, co może być korzystne dla klientów.

