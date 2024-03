Twoje wyniki wyszukiwania

Kupno wymarzonego domu na licytacji komorniczej

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 11 marca, 2024 Miasto 0

Marzysz o posiadaniu swojego własnego domu, ale ceny na rynku nieruchomości przekraczają Twoje możliwości finansowe? Istnieje jednak alternatywna opcja, która może spełnić Twoje marzenie – licytacje komornicze. W ramach tych licytacji, komornicy sprzedają ruchomości, a nawet domy i mieszkania, które nie zostały odzyskane w wyniku windykacji długów. Ta forma publicznej sprzedaży może być doskonałą okazją na zakup wymarzonego czterech kątów po atrakcyjnych cenach.

Choć niektóre nieruchomości wystawione na licytację wymagają generalnego remontu i ich stan pozostawia wiele do życzenia, wśród nich można znaleźć prawdziwe perełki. Licytacje komornicze oferują szansę na kupno atrakcyjnych nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze niż na rynku. Jednak warto mieć na uwadze, że część licytacji odbywa się w formie elektronicznej, a cały proces może trwać kilka dni.

Główne informacje, jakie warto znać przed udziałem w licytacji, to:

Kwota oszacowania – jest to wartość ruchomości lub nieruchomości wystawionej na licytację, określona przez komornika lub biegłego.

Kwota wywołania – jest to kwota, od której rozpocznie się licytacja.

Rękojmia, wadium – jest to kwota o wartości 10% kwoty oszacowania, jaką należy wpłacić przed rozpoczęciem licytacji, by móc w niej wziąć udział.

Warto regularnie sprawdzać stronę licytacji, ponieważ pojawiają się na niej nowe oferty. Niektóre z dostępnych nieruchomości mogą spełnić Twoje marzenia o własnym domu lub mieszkaniu. Pamiętaj jednak, że prezentowane tutaj przykłady mają charakter poglądowy i nie zawierają szczegółów oraz warunków licytacji. Szczegółowe informacje oraz warunki licytacji znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej licytacje.komornik.

Kupno wymarzonego domu na licytacji komorniczej to nie tylko możliwość spełnienia marzeń o własnym mieszkaniu, ale także doskonały sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Zdecydowanie warto rozważyć tę alternatywną formę nabycia nieruchomości.

Najważniejsze informacje dotyczące licytacji komorniczych:

Przydatne linki:

– licytacje.komornik – oficjalna strona internetowa licytacji komorniczych, na której można znaleźć szczegółowe informacje oraz warunki licytacji.