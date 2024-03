Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe możliwości dla młodych prawników w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 11 marca, 2024 Miasto 0

Młodzi prawnicy w Polsce mają teraz szansę na rozwinięcie swojej kariery dzięki nowemu systemowi kancelarii, które w całości są finansowane przez państwo i specjalizują się w nieodpłatnej pomocy prawnej. Taka inicjatywa nie tylko zapobiega wprowadzaniu w błąd, ale także stwarza możliwość dla prawników, którzy po ukończeniu aplikacji mają trudności z założeniem własnej kancelarii i znalezieniem swojego miejsca na rynku.

Jednak słabe finansowanie ze strony państwa utrudnia rozwój tego systemu. Obecnie państwo przyznaje niedostateczną kwotę 5863 zł dla samorządów na prowadzenie jednego punktu pomocy prawnej. Wicedyrektor biura Związku Powiatów Polskich, Grzegorz Kubalski, zauważa, że ta kwota jest zdecydowanie za mała, szczególnie w porównaniu do indeksowanej o stopę inflacji kwoty 7,7 tys. zł, która obowiązywała w 2016 roku. Ta niedostateczna kwota przeznaczona jest głównie na sprawy „techniczne”, takie jak wynajem lokalu. Jednak przy stawce 25 zł za metr kwadratowy, otrzymujemy jedynie 12-metrową powierzchnię bez wyposażenia.

Pomimo trudnych warunków finansowych, samorządy radzą sobie z utrzymywaniem punktów pomocy prawnej, korzystając z własnych zasobów. Przykładem tego jest powiat Pszczyna, gdzie udzielono nieodpłatnych porad prawnych 1553 osobom w ubiegłym roku. Starosta Barbara Bandoła podkreśla, że promocję takich punktów prowadzi się poprzez lokalne media, festyny i inne imprezy, a nawet w miejscowych szpitalach. Choć porad prawnych nie udziela się w szpitalnych salach, starosta dokłada wszelkich starań, aby informacje o pomocy prawnej dotarły do osób potrzebujących, również pacjentów.

Nowy system kancelarii finansowany przez państwo przynosi nowe nadzieje dla młodych prawników w Polsce. Otwiera on nowe perspektywy zawodowe i umożliwia rozwijanie się na rynku prawniczym. Mimo trudności finansowych, samorządy aktywnie działają, aby zapewnić nieodpłatną pomoc prawną dla osób potrzebujących. To ważny krok w stronę sprawiedliwości i równego dostępu do praw.

