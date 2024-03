Twoje wyniki wyszukiwania

Polacy w Hiszpanii: Wzrost polskich inwestycji na rynku nieruchomości

11 marca, 2024

W ostatnim kwartale roku 2023 polscy inwestorzy kontynuowali swoją ekspansję na rynku nieruchomości w Hiszpanii. Zakupili aż 658 apartamentów i domów, co dało im 9. miejsce w rankingu zagranicznych inwestorów. Polska zwiększyła swój udział w tym rynku, który wyniósł 3,35 proc.

Choć Brytyjczycy, Niemcy i Francuzi zajmują pierwsze trzy miejsca, Polacy znacząco zyskują na popularności jako inwestorzy zagraniczni w Hiszpanii. Wzrost udziału Polaków w inwestycjach nieruchomościowych w tym kraju jest widoczny, szczególnie w ciągu ostatnich lat. Podczas gdy w 2019 roku ich udział wynosił zaledwie 1,6 proc., w roku 2023 podskoczył już do 3,57 proc.

Warto wspomnieć, że udział zagranicznych nabywców w hiszpańskim rynku nieruchomości w czwartym kwartale 2023 roku zmniejszył się o 0,32 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim kwartałem, wynosząc ogółem 15,12 proc.

Polscy inwestorzy wykazują silną tendencję wzrostową, pokazując swoje zainteresowanie nieruchomościami w Hiszpanii. Zachęca ich korzystna lokalizacja, klimat i rozwinięta infrastruktura kraju. Coraz więcej Polaków decyduje się na zakup własnego mieszkania lub domu w Hiszpanii, co świadczy o ich zaufaniu do tego rynku.

Wzrost udziału Polaków na rynku nieruchomości w Hiszpanii to pozytywna wiadomość dla obu stron. Polska społeczność inwestując w zagraniczne nieruchomości nie tylko rozwija swoje portfele, ale także przyczynia się do wzrostu gospodarczego Hiszpanii.

FAQ:

1. Jakie miejsce zajęli polscy inwestorzy na rynku nieruchomości w Hiszpanii?

Polscy inwestorzy zajęli 9. miejsce w rankingu zagranicznych inwestorów na rynku nieruchomości w Hiszpanii.

2. Jaki był udział Polaków na hiszpańskim rynku nieruchomości w 2023 roku?

Udział Polaków wyniósł 3,35 proc.

3. Jak zmieniał się udział Polaków w inwestycjach nieruchomościowych w Hiszpanii w ostatnich latach?

W roku 2019 udział Polaków wynosił 1,6 proc., a w roku 2023 wzrósł do 3,57 proc.

4. Jak zmienił się udział zagranicznych nabywców na hiszpańskim rynku nieruchomości w czwartym kwartale 2023 roku?

Udział zagranicznych nabywców zmniejszył się o 0,32 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim kwartałem, wynosząc ogółem 15,12 proc.

5. Dlaczego Polacy wykazują zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości w Hiszpanii?

Polaków przyciąga korzystna lokalizacja, klimat i rozwinięta infrastruktura Hiszpanii.

6. Co świadczy o zaufaniu Polaków do rynku nieruchomości w Hiszpanii?

Coraz więcej Polaków decyduje się na zakup własnych mieszkań lub domów w Hiszpanii, co świadczy o ich zaufaniu do tego rynku.

Definicje:

– Polscy inwestorzy: Osoby lub podmioty pochodzące z Polski, które angażują się w działalność inwestycyjną, w tym w zakup nieruchomości, na rynku zagranicznym.

– Hiszpania: Kraj południowo-zachodniej Europy, leżący na Półwyspie Iberyjskim.

– Udział: Procentowy wskaźnik reprezentujący część, jaką dana grupa lub kraj zajmuje w stosunku do ogółu.

– Rynki nieruchomości: Sektor gospodarki obejmujący handel, kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości, takich jak mieszkania, domy, lokale użytkowe itp.

– Inwestorzy zagraniczni: Osoby lub podmioty pochodzące z innych krajów, które angażują się w działalność inwestycyjną, w tym w zakup nieruchomości, w kraju obcym.

