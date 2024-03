Twoje wyniki wyszukiwania

Problemy z rynkiem mieszkaniowym w Madrycie i Warszawie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 11 marca, 2024 Miasto 0

W artykule „Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis” porównuje się ceny mieszkań w Madrycie i Warszawie. Według danych serwisu Numbeo, ceny mieszkań w centrum Warszawy są wyższe niż w Madrycie. Niemniej jednak, poza centrum miasta, ceny w Warszawie są niższe niż w stolicy Hiszpanii.

Co ciekawe, choć zarobki w Warszawie są niższe niż w Madrycie, to w hiszpańskiej stolicy trudno znaleźć tanie mieszkania z powodu małej ilości rozpoczętych budów. Dane ministerstwa transportu, mobilności i polityki miejskiej wskazują, że deweloperzy stanowią tylko 9 proc. liczby transakcji na terenie Madrytu.

Z kolei w Warszawie, gdzie deweloperzy są bardziej aktywni, ceny mieszkań również rosną. Portal Business Insider podaje, że w lutym ceny mieszkań w stolicy Polski wzrosły o 21 proc. rdr do średniej wartości 17,2 tys. zł za metr kwadratowy. Mimo tego, nadal utrzymuje się niewielka różnica cenowa na korzyść Warszawy w porównaniu do Madrytu.

Artykuł również wspomina o ryzykownym zakupie mieszkania w Hiszpanii ze względu na obowiązujące prawo, które faworyzuje dzikich lokatorów. Wystarczy nieobecność właściciela i nielegalne zamieszkiwanie przez osoby szukające takich okazji, aby właściciel stracił prawo do swojej nieruchomości.

Podsumowując, zarówno Madryt, jak i Warszawa borykają się z problemami na rynku mieszkaniowym. Choć ceny mieszkań różnią się, oba miasta stoją przed wyzwaniami związanymi z dostępnością nowych mieszkań i ochroną praw właścicieli.

Definicje:

– deweloperzy – osoby lub firmy zajmujące się budową i sprzedażą nieruchomości

– metr kwadratowy – jednostka miary powierzchni, równa kwadratowi o boku długości jednego metra

– dzicy lokatorzy – osoby, które nielegalnie zamieszkują nieruchomość, nie mając do niej prawa

