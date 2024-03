Twoje wyniki wyszukiwania

Wojna cenowa między Madrytem a Warszawą. Które miasto przyciąga deweloperów?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 11 marca, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych portalu Bankier, Warszawa może zaskoczyć swoimi cenami mieszkań w porównaniu do Madrytu. Pomimo znanego luksusu hiszpańskiej stolicy, okazuje się, że pod względem cenowym jest ona znacznie bliżej Warszawy niż Pragi. Dane ze stycznia 2024 roku wskazują, że średnia ofertowa cena za metr kwadratowy w Madrycie wynosiła około 18 300 złotych, co odpowiada 4190 euro. To stawka dotycząca rynku wtórnego, gdzie deweloperzy są mało aktywni.

W porównaniu do tego, w lutym ceny mieszkań w Warszawie wzrosły o 21 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 17 200 złotych za metr kwadratowy. Różnica między Madrytem a Warszawą wynosi zaledwie 6,3 proc. na korzyść polskiej stolicy. Jednak to nie tylko różnica cenowa przyciąga uwagę, ale także aktywność deweloperów.

Według danych hiszpańskiego ministerstwa transportu, mobilności i polityki miejskiej, udział deweloperów w sprzedaży nieruchomości na terenie Madrytu wynosił jedynie 9 proc. liczby transakcji w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku. Natomiast w Warszawie deweloperzy są bardzo aktywni, co wpływa na bogatą ofertę mieszkań w różnych segmentach cenowych.

Oczywiście, nie tylko ceny nieruchomości są różne między tymi miastami. Wynagrodzenia również wykazują znaczne różnice. Jednakże, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, Warszawa nie ustępuje Madrytowi, a nawet przyciąga uwagę deweloperów swoją aktywnością i zróżnicowaną ofertą mieszkań.

KEY TERMS:

– Rynek wtórny: Segment rynku nieruchomości, gdzie transakcje dotyczą już istniejących nieruchomości, a nie nowo budowanych przez deweloperów.

– Deweloper: Osoba lub firma zajmująca się budową i sprzedażą nowych nieruchomości.

– Oferta mieszkań: Ogół mieszkań dostępnych do sprzedaży na rynku nieruchomości.

