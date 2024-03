Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost cen mieszkań w Warszawie i Krakowie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 11 marca, 2024 Miasto 0

Według analiz serwisu, ceny mieszkań w Warszawie i Krakowie wzrosły trwający rok. W stolicy za metr kwadratowy ponad 15 tys. zł, co stanowi wzrost o 28 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Z kolei w Krakowie ceny są niższe o około 1 tys. zł, ale wzrost wynosi aż 36 proc.

Eksperci z Otodom tłumaczą ten boom na rynku mieszkaniowym, zwłaszcza bloków z lat 70-tych, jako efekt rządowego programu subsydiów dla kredytów. Wysokie ceny wynikające z tego programu skierowały uwagę kupujących na rynek wtórny i mieszkania w blokach.

Analizując te dane, można zauważyć pewne zaskakujące tendencje. Wzrost cen jest szczególnie imponujący w Krakowie, gdzie ceny są niższe niż w Warszawie. To może wynikać z faktu, że Kraków staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, szczególnie dla osób młodych.

Jednak dla wielu osób wzrost cen mieszkań może być powodem do zmartwień. Niektórzy mogą zastanawiać się, czy będą w stanie sobie pozwolić na zakup własnego mieszkania. Pomimo rządowych programów subsydiów, ceny nadal pozostają wysokie.

Wniosek z tych analiz jest taki, że rynek mieszkaniowy w Polsce jest wciąż dynamiczny i wymaga uważnego monitorowania. Dla osób planujących zakup mieszkania na kredyt, warto rozważyć rynki wtórne i bloki z lat 70-tych jako potencjalne opcje.

