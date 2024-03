Twoje wyniki wyszukiwania

Jakie są dopuszczalne typy plików oraz ich maksymalny rozmiar?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 12 marca, 2024 Miasto 0

Pragniemy podzielić się informacjami dotyczącymi dopuszczalnych typów plików oraz ich maksymalnego rozmiaru, które możesz przesyłać. Dobra wiadomość jest taka, że ​​możemy zaakceptować wiele różnych typów plików!

W naszej polityce przyjmowania plików akceptujemy następujące formaty plików:

– JPG, JPEG, PNG: są to formaty często stosowane dla obrazów i fotografii.

– DOC, PDF: są to formaty plików dokumentów tekstowych, które można łatwo udostępniać i drukować.

– GIF: najczęściej stosowany do animacji na stronach internetowych.

– ZIP, RAR, TAR: są to formaty kompresji plików, które ułatwiają przenoszenie i udostępnianie większych zbiorów plików.

– HTML, SWF: są to formaty często używane do tworzenia stron internetowych i aplikacji internetowych.

– TXT: prosty format pliku tekstowego, używany do zapisywania informacji w czystej postaci tekstowej.

– XLS, DOCX, XLSX, ODT: są to formaty plików programów biurowych, takich jak arkusze kalkulacyjne i dokumenty tekstowe.

Ważne jest również, aby wiedzieć, że każdy z tych formatów ma również maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku. Nasi serwery obsługują pliki o maksymalnym rozmiarze 2 MB. To oznacza, że ​​jeśli przekroczysz ten limit, niestety nie będzie możliwe dodanie pliku.

Pamiętaj, że przesyłając pliki, zawsze zwracaj uwagę na to, czy wybrany format jest najlepszy dla Twojego celu i czy plik jest odpowiednich rozmiarów. Wszystkie te informacje są ważne, aby zapewnić wygodne i płynne doświadczenie korzystania z naszej platformy.

Dziękujemy, że jesteś z nami i korzystasz z naszych usług! Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienie dotyczące dopuszczalnych typów plików i ich maksymalnego rozmiaru było pomocne.

Częste pytania dotyczące typów plików i ich rozmiaru:

