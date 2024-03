Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe oblicze bloków z wielkiej płyty: od niedocenionych do luksusowych mieszkań

12 marca, 2024

Wielka płyta, która jeszcze niedawno kojarzyła się z tymczasowymi i przestarzałymi rozwiązaniami, zyskuje nowe oblicze na rynku nieruchomości w Polsce. Ekspertów z Otodom zaskoczyła wytrzymałość tych budowli, które według nich mogą służyć przez najmniej 100-120 lat. W obecnych latach mieszkania z wielkiej płyty stały się popularnym wyborem zarówno dla osób o ograniczonym budżecie, jak i dla inwestorów.

Nieruchomości z wielkiej płyty przeszły znaczną metamorfozę, a ich cena nadal przyciąga uwagę kupujących. Pomoc rządowa, jak program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”, ożywiła rynek wtórny i sprawiła, że bloki uznawane za mniej wartościowe zniknęły z rynku. W porównaniu do nowszych budynków, ceny mieszkań z wielkiej płyty są o kilka procent niższe, a nawet o 10-20 proc. taniejsze od mieszkań deweloperskich.

Ważne jest jednak zauważenie, że mieszkania z wielkiej płyty nie muszą już kojarzyć się z niższym standardem. Na rynku można znaleźć oferty luksusowych nieruchomości z marmurowymi wykończeniami, parkietem, zabudową kuchenną i szafami. Pozostaje jeszcze wiele zalet, takich jak tereny zielone wokół budynku, miejsce parkingowe, piwnica, winda i balkon.

Mieszkania z wielkiej płyty zyskują również na wartości, zwłaszcza te odnowione z czasów PRL. Lokalizacja takich budynków, w połączeniu z programami rządowymi, przyciąga zarówno indywidualnych nabywców, jak i inwestorów.

Nieoczekiwana wytrzymałość bloków z wielkiej płyty i ich przekształcenie się w luksusowe nieruchomości to dowód na to, że ta forma budownictwa ma jeszcze wiele do zaoferowania na polskim rynku mieszkaniowym.

Key terms/jargon:

– Wielka płyta: Budynki wielkopłytowe, które są charakterystyczną formą budownictwa w Polsce.

– Rynek wtórny: Rynek nieruchomości, na którym obiekty mają już wcześniej właścicieli.

– Mieszkania deweloperskie: Mieszkania sprzedawane przez deweloperów, czyli firmy zajmujące się budową i sprzedażą nieruchomości.

– Tereny zielone: Obszary z zielonymi nasadzeniami, np. parki, ogrody, czy place zabaw.

– Piwnica: Pomieszczenie znajdujące się podziemnie, zwykle służące jako miejsce do przechowywania różnych rzeczy.

