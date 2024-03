Twoje wyniki wyszukiwania

Rozpoczynają się prace budowlane przy najwyższym wieżowcu w Warszawie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 12 marca, 2024 Miasto 0

Dzisiaj rozpoczęły się prace przy budowie imponującego wieżowca o nazwie Skyreach. Choć budowa tego luksusowego apartamentowca była przekładana przez wiele lat, wszystko wskazuje na to, że jesienią rozpocznie się intensywna faza budowy.

Działka, na której powstanie wieżowiec Skyreach, należy do spółki Atrium European Real Estate, która nabyła ją wraz z projektem od spółki Golub GetHouse. Planowany wieżowiec będzie miał imponującą wysokość 174 metrów, co oznacza, że będzie wyższy od budynku Cosmopolitana. W jego wnętrzu znajdzie się aż 900 apartamentów.

W przypadku tej inwestycji szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie mieszkańcom dogodnych udogodnień. Wieżowiec zostanie wyposażony w całodobową recepcję, centrum SPA, siłownię, przestrzeń do jogi, kort do squasha, salę kinową, wspólny salon wypoczynkowy, pokój gier oraz przestrzenie co-workingowe. Dodatkowo, w budynku będą znajdować się restauracja oraz lokale usługowe.

Prace budowlane są kontynuacją wcześniejszych prac nad koncepcją architektoniczną wieżowca, które zostały opracowane przez pracownię Kuryłowicz & Associates. Również finalizacja szczegółów projektu jest obecnie w trakcie.

Wysokość i rozmach tego wieżowca będą stanowiły znaczący wkład w rozwój architektury Warszawy. Rozpoczęcie budowy jest planowane na ten rok, co wywołuje duże zainteresowanie wśród inwestorów i miłośników architektury. Będziemy śledzić rozwój tej inwestycji z niecierpliwością.

FAQ:

1. Jak nazywa się wieżowiec, którego budowa właśnie się rozpoczęła?

Odpowiedź: Wieżowiec nosi nazwę Skyreach.

2. Jak wygląda projekt budynku Skyreach?

Odpowiedź: Wieżowiec będzie miał imponującą wysokość 174 metrów i zostanie wyposażony w 900 apartamentów. Będzie również przystosowany do zapewnienia mieszkańcom różnych udogodnień, takich jak całodobowa recepcja, centrum SPA, siłownia, przestrzeń do jogi, kort do squasha, sala kinowa, wspólny salon wypoczynkowy, pokój gier oraz przestrzenie co-workingowe. W budynku znajdować się będzie także restauracja oraz lokale usługowe.

3. Kto jest właścicielem działki, na której powstanie wieżowiec Skyreach?

Odpowiedź: Działka należy do spółki Atrium European Real Estate, która nabyła ją wraz z projektem od spółki Golub GetHouse.

4. Kto zajął się opracowaniem koncepcji architektonicznej wieżowca?

Odpowiedź: Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała pracownia Kuryłowicz & Associates.

5. Kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy wieżowca?

Odpowiedź: Rozpoczęcie budowy planowane jest na jesień tego roku.

Definicje:

1. Wieżowiec – wysoki budynek o znaczącej wysokości, zazwyczaj mieszkalny lub biurowy.

2. Centrum SPA – miejsce, które oferuje różnego rodzaju zabiegi, masaże i usługi związane z relaksacją i pielęgnacją ciała.

3. Przestrzeń co-workingowa – elastyczna przestrzeń, w której różne osoby i firmy mogą pracować wspólnie, zachowując niezależność i elastyczność.

Sugerowane linki:

1. atrium-europe.com – strona główna spółki Atrium European Real Estate.

2. kurylowicz.pl – strona główna pracowni Kuryłowicz & Associates.