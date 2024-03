Twoje wyniki wyszukiwania

Wrocławskie Mieszkania inwestują 48 milionów złotych w remonty podwórk

Wrocławskie Mieszkania postanowiły podjąć wysiłek na rzecz poprawy stanu podwórek miasta. Miasto przeznaczyło 48 milionów złotych na remont 10 podwórek, które znajdują się w zasobach miejskiej spółki. Prace mają się zakończyć do 2026 roku.

Decyzję o remontach podjęto w ramach programu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”, który otrzymał dofinansowanie z pieniędzy unijnych. W pierwszym etapie remontowane będą podwórka na ulicach Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego i Sienkiewicza. Dofinansowanie dla tego projektu wyniosło ponad 2,1 mln złotych, a wartość inwestycji przekroczyła 5,2 miliona złotych.

Całkowite remonty obejmą powierzchnię ponad 60 000 metrów kwadratowych. Przewiduje się, że po modernizacji podwórek zostaną stworzone nowe odwodnienia, ścieżki, wiaty śmietnikowe oraz wieszaki na pranie. Projektom towarzyszyć będą również nowe elementy, takie jak altany tematyczne, herbaria i drzewa owocowe.

Stan wielu wrocławskich podwórek pozostawia wiele do życzenia, a większość z nich wymaga pilnych napraw. Były zaniedbane i nie odnawiane od dawna, co prowadziło do powstawania problemów, takich jak brak właściwych warunków dla dzieci do zabawy, zalegające śmieci czy problemy z parkowaniem. Odpowiedzialność za te obszary czasem spoczywa na Urzędzie Miasta we Wrocławiu, Zarządzie Zasobu Komunalnego i Wrocławskich Mieszkaniach, a czasem na spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Remonty podwórek to ważne działanie mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia. Prace mają przyczynić się do stworzenia przyjaznych, estetycznych przestrzeni, które będą zachęcać do aktywności na świeżym powietrzu. Dofinansowanie z unijnych funduszy pozwoli zrealizować ten ambitny projekt, ale potrzeby są znacznie większe. Możemy mieć nadzieję, że kolejne podwórka również zostaną objęte przyszłymi inwestycjami.

Definicje Wrocławskie Mieszkania Jest to miejska spółka odpowiedzialna za zarządzanie mieszkaniami znajdującymi się w mieście Wrocław. Podwórka Są to przestrzenie między blokami mieszkalnymi, zazwyczaj dostępne tylko dla mieszkańców danej posesji. Podwórka spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Są to podwórka, których odpowiedzialność spoczywa na spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, a nie na Urzędzie Miasta we Wrocławiu, Zarządzie Zasobu Komunalnego i Wrocławskich Mieszkaniach.

