Wzgórza Krzesławickie: Przemiana terenów rolniczych w nowoczesne osiedla mieszkaniowe

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 12 marca, 2024 Miasto 0

Wzgórza Krzesławickie to obszar, który zyskuje na atrakcyjności dzięki budowie trasy S7 i powiązanych z nią węzłów drogowych. Intensywna zabudowa, koncentrująca się głównie wokół ulicy Gustawa Morcinka, przyciąga licznych kupujących, a mieszkania w nowych osiedlach sprzedają się wyjątkowo dobrze. To przede wszystkim ze względu na najniższe ceny za metr kwadratowy na mapie Krakowa. Na rynku pierwotnym można nabyć tam mieszkanie poniżej 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Niezwykłe przemiany zaczynają zachodzić również na terenie dawnej fabryki cegieł przy ulicy Gustawa Morcinka w Zesławicach. Charakterystyczna kopuła o rozpiętości 55 metrów, która zdobi tę przestrzeń, ma zostać przekształcona w pasaż handlowy. Wieczorami będzie on pełnił funkcję miejsca koncertów i wesel. Ponadto, planowane jest także powstanie hotelu i restauracji. Cały projekt zakłada stworzenie 144 nowych mieszkań na terenie dawnej cegielni. Co ciekawe, osiedle to znajduje się tuż obok budowanej trasy S7, co stanowi dodatkowy atut dla przyszłych mieszkańców.

Niedaleko cegielni, tereny rolnicze z zabudową jednorodzinną wzdłuż ulicy Kantorowickiej również zostają przekształcone w nowoczesne bloki mieszkalne. Przy ulicy Morcinka, w rejonie ulicy Petofiego, powstają kolejne kilkupiętrowe budynki, a niezagospodarowane pola stopniowo zamieniają się w nowoczesne osiedla. Dotychczas, lokalizacja ta sprawiała, że dotarcie do centrum Krakowa lub innych oddalonych terenów miasta wymagało sporo czasu. Jednak dzięki zakończeniu budowy obwodnicy i otwarciu nowych węzłów zjazdowych, dystans do innych części miasta znacznie się skrócił.

Wzgórza Krzesławickie przechodzą więc dynamiczną przemianę, przekształcając się z terenów rolniczych w nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Ta inwestycja zapowiada się nie tylko atrakcyjnie dla przyszłych mieszkańców, ale również jako ważny czynnik rozwoju infrastruktury Krakowa.

