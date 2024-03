Twoje wyniki wyszukiwania

Zaskakujący rozwój rynku nieruchomości w Polsce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 12 marca, 2024 Miasto 0

Rządowy program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” nie przynosi już takich efektów na rynek nieruchomości, jak wcześniej. Zakończenie programu spowodowało znaczny spadek popytu na mieszkania, ale pojawił się nowy program „Mieszkanie na start”, który ma potencjał zmienić sytuację. Wraz z jego wprowadzeniem, ceny nieruchomości zaczęły rosnąć. Niedawny raport Expandera i Rentier.io pokazuje, że w styczniu ceny mieszkań wzrosły w 11 z 17 badanych miast. Na przykład, w Krakowie przeciętna cena za metr kwadratowy wynosi już 15 tysięcy złotych, a w Warszawie przekroczyła 16,5 tysięcy złotych.

Jednak eksperci rynku nieruchomości przewidują, że zastosowanie nowego programu dopłat do rat kredytów może spowodować kolejne wzrosty cen mieszkań. Wielu potencjalnych nabywców odkłada decyzję o zakupie, licząc na dostęp do dopłat. To prowadzi do zwiększenia popytu na nieruchomości. Kiedy ten popyt zostanie uwolniony, istnieje ryzyko kolejnego wzrostu cen.

Innym istotnym czynnikiem wpływającym na rynek nieruchomości jest rosnący trend samodzielnego wykończania mieszkań przez kupujących. Badanie przeprowadzone przez portal Otodom pokazało, że niemal połowa nabywców (47%) nie ma pojęcia, ile może kosztować kompleksowe wykończenie mieszkania. Koszty wykończenia, podobnie jak ceny nieruchomości, ostatnio silnie wzrosły. To dotyczy również osób decydujących się na remont własnego mieszkania.

Ogółem rozwój rynku nieruchomości w Polsce wydaje się być zaskakujący. Pomimo zakończenia jednego programu, pojawienie się nowego wpływa na dynamikę cen na rynku. Z jednej strony, wzrost cen może być korzystny dla sprzedawców, ale z drugiej strony może utrudnić dostęp do nieruchomości dla przeciętnych nabywców. Sytuacja na rynku nadal ewoluuje, a przyszłość rynku nieruchomości w Polsce jest trudna do przewidzenia.

FAQ:

1. Czym jest program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”?

Program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” to rządowy program mający na celu pomóc w zakupie nieruchomości poprzez udzielanie kredytów o stałym oprocentowaniu na poziomie 2%.

2. Jakie były efekty programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” na rynek nieruchomości?

Zakończenie programu spowodowało znaczny spadek popytu na mieszkania.

3. Jaki jest nowy program mający potencjał zmienić sytuację na rynku nieruchomości?

Nowy program nosi nazwę „Mieszkanie na start” i ma na celu wspieranie zakupu nieruchomości poprzez dopłaty do rat kredytów.

4. Jakie są skutki wprowadzenia programu „Mieszkanie na start”?

Wraz z wprowadzeniem programu „Mieszkanie na start”, ceny nieruchomości zaczęły rosnąć.

5. Czy oczekuje się, że nowy program dopłat do rat kredytów spowoduje wzrost cen mieszkań?

Tak, eksperci rynku nieruchomości przewidują, że zastosowanie programu dopłat do rat kredytów może spowodować kolejne wzrosty cen mieszkań.

6. Czy samodzielne wykończanie mieszkań ma wpływ na rynek nieruchomości?

Tak, rosnący trend samodzielnego wykończania mieszkań przez kupujących ma wpływ na rynek nieruchomości.

7. Jakie są koszty wykończenia mieszkania?

Badanie przeprowadzone przez portal Otodom pokazuje, że niemal połowa nabywców nie ma pojęcia, ile może kosztować kompleksowe wykończenie mieszkania.

8. Jak rozwija się rynek nieruchomości w Polsce?

Rozwój rynku nieruchomości w Polsce wydaje się być zaskakujący, gdzie nawet po zakończeniu jednego programu, pojawienie się nowego wpływa na dynamikę cen na rynku.

9. Jaka jest przyszłość rynku nieruchomości w Polsce?

Przyszłość rynku nieruchomości w Polsce jest trudna do przewidzenia, ponieważ sytuacja na rynku nadal ewoluuje.

Związane linki:

– Expander

– Rentier.io

– Otodom