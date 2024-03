Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny transakcyjne działek budowlanych w Polsce rosną, ale możliwe są spadki w przyszłości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 13 marca, 2024 Miasto 0

Ceny działek budowlanych w Polsce nadal rosną, zwłaszcza w największych miastach. Według danych przygotowanych przez Bankier.pl, „Puls Biznesu” oraz firmę Cenatorium, w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku ceny gruntów wzrosły średnio o 4-5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Najwyższe ceny działek budowlanych odnotowano w Warszawie, gdzie w czwartym kwartale 2023 roku średnia cena za metr kwadratowy wyniosła 811 zł. To wzrost o 5,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. W innych miastach ceny nie wzrosły tak dynamicznie. Roczny wzrost cen gruntów w stolicy był również najmniej odczuwalny w porównaniu z innymi miastami.

Wzrost cen gruntów dotyczy nie tylko dużych miast, ale także terenów poza nimi. Średnio w siedmiu z ośmiu analizowanych województw cena za parcelę budowlaną wzrosła powyżej 100 zł za metr kwadratowy. Wyjątkiem jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie działki kosztują średnio 99 zł za metr kwadratowy. Największy wzrost cen odnotowano w województwie łódzkim, natomiast najmniejszy województwo mazowieckie.

Ceny gruntów mają również wpływ na ceny mieszkań. W lutym 2024 roku do grona miast, w których trzeba zapłacić średnio powyżej 15 tys. zł za metr kwadratowy, dołączył Kraków. To oznacza, że oprócz Warszawy i Gdańska, jest to jedno z najbardziej kosztownych miejsc w Polsce. Niemniej wiele osób nadal może być zainteresowanych zakupem nieruchomości w Łodzi, gdzie ceny są niższe, chociaż rosną nieznacznie.

Chociaż ceny nieruchomości rosną, istnieje nadzieja na przyszłe spadki. Wzrost podaży mieszkań i odpowiednie ceny adekwatne do możliwości kupujących mogą przyczynić się do zahamowania wzrostu cen. Są to jednak tylko spekulacje, ponieważ na razie rynek nieruchomości w Polsce nadal doświadcza wzrostu cen, chociaż zdarzają się również okresowe spadki.

