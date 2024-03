Twoje wyniki wyszukiwania

Czy Polak po 40. roku życia zasługuje na pomoc w nabyciu nieruchomości? Nowe spojrzenie na problem

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 13 marca, 2024 Miasto 0

W Polsce od lat mówi się o trudnościach, z jakimi młodzi ludzie spotykają się przy próbie zakupu mieszkania. Jednakże, czy tylko młodzi Polacy zasługują na wsparcie ze strony rządu? Czy po 40. roku życia nie powinniśmy również pomagać innym grupom społecznym?

Krzysztof Oppenheim, ekspert ds. rynku nieruchomości, zwraca uwagę na fakt, że koncentrujemy się zbyt mocno na potrzebach młodych ludzi, nie biorąc pod uwagę reszty społeczeństwa. Tworzone są programy pomocowe, które skupiają się na dopłacaniu do zakupu mieszkań przez młodych Polaków, nawet jeśli są oni dobrze sytuowani. Jest to niesprawiedliwe i zniekształca system pomocy mieszkaniowej.

Nie możemy zapominać o tym, że również osoby po 40. roku życia, które nie mają zamożnej rodziny i nie zdążyły zgromadzić wkładu własnego, również zasługują na zainteresowanie ze strony władz. Dotychczasowe rządowe programy, takie jak Rodzina na Swoim, Mieszkanie dla Młodych czy Bezpieczny Kredyt 2 proc., były kontrowersyjne i nieefektywne. Zbyt hojne dopłaty były przyznawane najzamożniejszym młodym Polakom, co jest sprzeczne z zasadą równości i zakazu dyskryminacji.

W przypadku programu Mieszkanie dla Młodych sama nazwa sugeruje, że sprzyja dyskryminacji ze względu na wiek. Gdyby istniał program o nazwie „Mieszkanie dla Heteroseksualnych” lub „Mieszkanie dla Wykształconych”, byłoby to równie nieakceptowane.

Choć zainteresowanie programami pomocowymi jest duże, to powinniśmy zadać sobie pytanie, czy rozdawanie mieszkań za darmo jest rozwiązaniem właściwym. W przypadku ostatniego programu, Mieszkanie na Start, eksperci uważają go za kolejny nieprzemyślany i nieefektywny pomysł rządu.

Okazuje się również, że zarówno partia PiS, jak i Rafał Trzaskowski obiecywali budowę mieszkań, ale ostatecznie osiągnęli jedynie niewielki procent z założonej liczby. Może więc problem leży nie tylko w nieodpowiednich programach, lecz również w niekompetencji polityków do rozwiązania problemu mieszkalnego Polaków.

Wniosek jest taki, że koncentracja jedynie na młodych ludziach przy rozwiązywaniu kwestii mieszkaniowej jest niesprawiedliwa i nieefektywna. Rząd powinien uwzględnić również potrzeby innych grup społecznych, w tym osób powyżej 40. roku życia, które również zasługują na wsparcie w zakupie nieruchomości.

