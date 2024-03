Jak zmienia się rynek pracy w budownictwie i nieruchomości?

Twoje wyniki wyszukiwania

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 13 marca, 2024 Miasto 0

W branży budownictwa i nieruchomości można spodziewać się różnych zmian na rynku pracy w nadchodzącym roku. Raport Trendów & Wynagrodzeń 2024 przygotowany przez ManpowerGroup we współpracy z portalem pracy rocketjobs.pl podaje, że pracownicy sektora budowlanego mogą oczekiwać podwyżek w wysokości 10-15%. Natomiast branża nieruchomości będzie szczególnie zainteresowana „zielonymi kołnierzami”.

Rok 2023 to czas stabilizacji dla sektora budowlanego po trudnościach wynikających z pandemii i wojny na Ukrainie. W tym czasie napotkano na wiele wyzwań związanych z presją budżetową, wzrostem cen materiałów i surowców oraz kosztów transportu, energii i prowadzenia działalności. Mimo spowolnienia inwestycji, zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę utrzymywało się na wysokim poziomie. Wśród wyzwań dla działów HR w branży będą rotacja pracowników ze względu na motywację finansową oraz odpływ inżynierów do innych sektorów. Niedobór kadry stanowi również duże wyzwanie. Obecnie istotną rolę w firmach budowlanych i nieruchomościach odgrywa zarządzanie zespołami i współpraca między różnymi pokoleniami.

Wzrasta także zainteresowanie specjalistami do prowadzenia inwestycji w zakresie energooszczędnych technologii, zielonej energii i zagadnień związanych z ESG. Pracodawcy szukają również kierowników robót branżowych, zwłaszcza elektrycznych i sanitarnych, a także kierowników kontraktów do nadzorowania dużych inwestycji przemysłowych. Firmy wzmocniły działy ofertowania i zatrudniły managerów do pozyskiwania kontraktów. Cyfryzacja i automatyzacja budownictwa powodują wzrost zainteresowania specjalistami w obszarze BIM czy harmonogramowania.

Najlepiej płatnymi stanowiskami w branży budowlanej i nieruchomości są dyrektor kontraktu, dyrektor handlowy, kierownik projektu i kierownik budowy. Coraz więcej kandydatów jest zainteresowanych pracą w modelu działalności gospodarczej i oczekują na wyższe wynagrodzenie. Obecnie pracodawcy poszukują pracowników posiadających nie tylko kompetencje techniczne, ale również umiejętności miękkie, takie jak krytyczne myślenie, zarządzanie zespołem i koordynacja działań.

W 2023 roku branża nieruchomości doświadczyła kilku zmian na poziomie zarządczym, a rynek mieszkaniowy został jeszcze bardziej pobudzony wprowadzeniem kredytu 2%. Jednak pod względem transakcji nie był to najbardziej dynamiczny czas. Zapotrzebowanie na nowych pracowników w branży zmniejszyło się w wyniku gospodarczego spowolnienia, a wiele wakatów nie było przedmiotem zewnętrznych rekrutacji. Niemniej jednak, warto zauważyć, że branża będzie aktywnie poszukiwać ekspertów związanych z ESG i „zielonymi” tematami oraz specialistów zajmujących się komercjalizacją.

Wniosek? Rynek pracy w branży budownictwa i nieruchomości z pewnością ewoluuje, a pracownicy mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń i coraz większe wymagania ze strony pracodawców. Praca w sektorze budowlanym i nieruchomościach stwarza różnorodne możliwości rozwoju, zwłaszcza dla specjalistów w dziedzinach związanych z energooszczędnością, zieloną energią i nowymi technologiami. Umiejętności miękkie są również coraz bardziej poszukiwane, co świadczy o zmieniających się potrzebach rynku.

Definitions:

– BIM (Building Information Modeling) – metoda zarządzania informacjami na temat budynków i infrastruktury poprzez stworzenie wirtualnego modelu, który integruje dane dotyczące projektowania, konstrukcji, eksploatacji i ewentualnej rozbiórki.

– ESG – skrót od Environmental, Social and Governance (pol. środowiskowe, społeczne i zarządzanie). Odnosi się do zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania, które uwzględniają kwestie środowiskowe, społeczne i zarządzania w biznesie.

