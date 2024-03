Twoje wyniki wyszukiwania

Niesamowity garaż na Ursynowie: Zwiedzamy wyjątkowe wnętrze tego miejsca

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 13 marca, 2024 Miasto 0

Ten niesamowity garaż na Ursynowie przy al. KEN 94 na pewno przyciąga uwagę. To nietypowe miejsce urządzone w stylu lat 70. z Teksasu czy Kalifornii zachwyca nie tylko fanów motoryzacji.

Na powierzchni prawie 80 metrów kwadratowych, lokal ten oferuje miejsce nie tylko na przechowywanie pojazdów, ale także na codzienną rozrywkę. W pierwszej części garażu znajduje się przestronny warsztat, który pomieści sześć motocykli lub dwa samochody. Jest tam suwnica i profesjonalne regały na narzędzia.

Druga część garażu, nazwana „klubową”, to prawdziwe zaskoczenie. Po przekroczeniu stalowych drzwi, odnajdujemy duży bar z lodówką i ekspresem, szafę grającą, łazienkę z prysznicem oraz wiele wykonanych na zamówienie mebli z litego drewna dębowego. Wewnątrz znajduje się nawet ława ze stołem i schody. Całość udekorowana jest różnymi plakatami, amerykańskimi tablicami rejestracyjnymi oraz innymi elementami, które tworzą wyjątkowy klimat tego miejsca.

To niezwykłe pomieszczenie może być wykorzystywane na wiele sposobów. Nowy właściciel może zachować jego dotychczasową funkcjonalność lub dostosować je do własnych potrzeb, jednak z jednym zastrzeżeniem – działalność musi być zgodna z regulaminem budynku.

Przy zakupie tego niezwykłego garażu o wysokości 4 metrów otrzymujemy również płatne miejsce parkingowe o powierzchni 12 metrów kwadratowych. Całość jest pod ochroną alarmową oraz posiada drzwi antywłamaniowe.

Cena tego wyjątkowego miejsca wynosi 700 tysięcy złotych, co daje nam kwotę 8.750 złotych za metr kwadratowy. Jednak warto jest zainwestować w to nietypowe wnętrze, które z pewnością przyciągnie uwagę każdego gościa.

Definitions:

– Lokal – pomieszczenie lub miejsce, zazwyczaj przynależne do jakiegoś budynku lub obiektu

– Warsztat – miejsce, w którym można wykonywać różne prace, zwłaszcza manualne

– Przestronny – o dużym obszarze lub pojemności

– Suwnica – urządzenie używane do transportowania ciężkich przedmiotów, które porusza się wzdłuż zamocowanych na stałe szyn

– Regały – meble z półkami, służące do przechowywania różnych przedmiotów

– Zamówienie mebli – meble wykonane na indywidualne zamówienie klienta

– Drewno dębowe – drewno pozyskiwane z dębu, charakteryzujące się wytrzymałością i twardością

