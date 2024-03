Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe domy na osiedlu Duo Park – gotowe do zamieszkania!

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 13 marca, 2024 Miasto 0

Gorąca oferta mieszkań na osiedlu Duo Park przy ulicy Ogrodniczej w Szczecinie zachęca przyszłych mieszkańców do odbioru swoich kluczy. Wśród dostępnych domów szeregowych, klientom przybyłym na miejsce oferowane są domy wykończone „pod klucz”. W podwyższonym standardzie znajdują się już kuchnie i łazienki, wyposażone w najwyższej jakości sprzęty AGD. Deweloper zadbał również o detale, które nadają wnętrzom ciepły i przytulny charakter. Czasochłonne i stresujące remonty można uniknąć, wybierając gotowy do zamieszkania dom. Idealną okazją na obejrzenie takiego domu i zobaczenie, jak wszystko wygląda na żywo, jest Dzień Otwarty.

Planując odwiedzić osiedle w nadchodzący weekend, warto wykorzystać okazję do spaceru po okolicy. Staw Wysoki, oddalony o zaledwie 10 minut od osiedla, otoczony jest malowniczymi terenami zielonymi, które sprawiają, że trudno uwierzyć, że wciąż jesteśmy w centrum Szczecina. Warto również udać się na pobliską platformę widokową, skąd rozciąga się przepiękny widok na okolicę. Jeśli podążymy w innym kierunku, dotrzemy do Starego Bukowa, gdzie zachowały się pozostałości niemieckiego folwarku i dworu.

Warto wiedzieć, że holenderski deweloper Vastbouw obchodzi w tym roku swoje 25-lecie działalności w Polsce. Przez ten czas wybudowano już ponad 30 osiedli w 6 miastach, zapewniając dach nad głową dla ponad tysiąca rodzin. W samym Szczecinie powstało 19 osiedli, w tym także na Osowie, Podbórzu, Warszewie oraz w samym Centrum. Wieloletnie doświadczenie firmy i bliski kontakt z klientami pozwala jej doskonale zrozumieć potrzeby i realia mieszkańców Szczecina.

Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej szczegółów na temat domów na osiedlu Duo Park, nie musimy czekać długo. Deweloper organizuje już w tę sobotę, 16 marca, Dzień Otwarty. Od godziny 11:00 do 15:00 będzie można nie tylko zobaczyć gotowe domy i osiedle, ale również skonsultować się z doradcą finansowym i otrzymać bezpłatną poradę oraz oszacowanie zdolności kredytowej. Vastbouw zaprasza wszystkich zainteresowanych do spędzenia soboty w przyjaznej atmosferze, zapewniając, że to czas dobrze spożytkowany.

