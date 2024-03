Twoje wyniki wyszukiwania

Tajemnice banków: Jak ustalane są odsetki w kredytach

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 13 marca, 2024 Miasto 0

Banki w Polsce od lat notują rekordowe zyski kosztem kredytobiorców. Mimo ogromnego spadku inflacji, NBP nie obniża stóp procentowych, a Minister Finansów blokuje wakacje kredytowe. Jak to możliwe? Tajemnicę stanowi fakt, że banki same ustalają wysokość odsetek w trakcie trwania umowy kredytowej.

Wakacje kredytowe, które wielu uważa za pomoc dla kredytobiorców, okazują się jedynie zawieszeniem raty, która i tak generuje wysokie odsetki. Banki robią interes, ponieważ 80% tej zawieszonej raty to doliczone odsetki. Nawet jeśli brakujący kapitał w tej raty jest zwolniony z odsetek, bank dalej czerpie zyski.

To nieuczciwe praktyki, które nie mają odpowiednika na całym świecie. Umowy kredytowe na 30 lat, w których raty i finalna kwota do spłaty nie są znane, są skandalem. Jednak, dla KNF i UOKiK, jest to w porządku. Kredytobiorcy w Polsce są okradani bezczelnie, przy współpracy z państwowymi instytucjami takimi jak NBP, KNF, UOKiK, RF i MF.

Banki w Polsce przewidują kolejny rekordowy rok. Przy zmowie z Glapińskim, który nie obniża stóp procentowych, zarobią ponownie ponad 2X więcej niż w roku ubiegłym, czyli około 50 miliardów złotych. Przy takich zyskach nie można mówić o trudnym roku dla branży.

Czas zakończyć manipulacje i nieuczciwe praktyki banków. Kredytobiorcy potrzebują transparentności i uczciwości. Banki nie powinny samodzielnie ustalać odsetek w trakcie umowy kredytowej. To jest oczywiste, że taka sytuacja jest nieuczciwa. Tymczasem, w Polsce dostaje się jedynie puste obietnice etyki ze strony banków. Czas to zmienić.

FAQ

1. Dlaczego banki w Polsce notują rekordowe zyski kosztem kredytobiorców?

Banki w Polsce osiągają rekordowe zyski kosztem kredytobiorców ponieważ same ustalają wysokość odsetek w trakcie trwania umowy kredytowej.

2. Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to zawieszenie raty kredytowej, jednak nadal generuje się wysokie odsetki.

3. Dlaczego umowy kredytowe na 30 lat są uważane za skandal?

Umowy kredytowe na 30 lat są skandalem, ponieważ raty i finalna kwota do spłaty nie są znane, co skutkuje nieuczciwością wobec kredytobiorców.

4. Kto współpracuje z bankami w Polsce przy okradaniu kredytobiorców?

Banki w Polsce współpracują z państwowymi instytucjami takimi jak NBP (Narodowy Bank Polski), KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), RF (Rządowy Fundusz) i MF (Ministerstwo Finansów).

5. Jakie są sugestie dla kredytobiorców?

Kredytobiorcy potrzebują większej transparentności i uczciwości ze strony banków oraz ograniczenia możliwości samodzielnego ustalania odsetek w trakcie umowy kredytowej.

Definicje:

NBP: Narodowy Bank Polski – bank centralny w Polsce.

KNF: Komisja Nadzoru Finansowego – instytucja nadzorująca rynek finansowy w Polsce.

UOKiK: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – organ administracji rządowej w Polsce odpowiedzialny za ochronę konkurencji i praw konsumentów.

RF: Rządowy Fundusz – instytucja wspierająca rozwój gospodarki w Polsce.

MF: Ministerstwo Finansów – resort odpowiedzialny za politykę finansową państwa.

