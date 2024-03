Twoje wyniki wyszukiwania

Teren dawnego cmentarza w Grudziądzu wpisany do rejestru zabytków

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 13 marca, 2024 Miasto 0

Decyzja o wpisaniu terenu dawnego cmentarza „francuskiego” w Grudziądzu do rejestru zabytków spotkała się z zadowoleniem w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. Teren ten ma duże znaczenie historyczne, ponieważ to tutaj spoczywają szczątki żołnierzy różnych narodowości, w tym także polskich, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Wpis do rejestru zabytków oznacza większą ochronę dla tego terenu niż sam wpis do gminnej ewidencji. Badania przeprowadzone na zlecenie konserwatora zabytków potwierdziły, że na terenie cmentarza znajdują się nadal szczątki ludzkie. Znaleziono regularnie pochowane szczątki żołnierzy, a także te, które noszą ślady zabiegów sekcyjnych.

Właściciel terenu nie jest zadowolony z tej decyzji i odwołał się od niej. Planuje on zbudować na tym terenie mieszkania, jednak decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków staje mu na przeszkodzie. Właściciel terenu postanowił złożyć odwołanie do Ministerstwa Kultury w celu uchylenia tej decyzji, zarzucając błędy formalne.

Miasto, które chciałoby przejąć ten teren i przeznaczyć go na miejsce pamięci, jest otwarte na negocjacje. Dotychczasowe rozmowy między deweloperem a miastem utknęły jednak w martwym punkcie, ze względu na przewyższającą wartość propozycję dewelopera.

Decyzja o wpisaniu terenu dawnego cmentarza do rejestru zabytków ma duże znaczenie dla zachowania historii i pamięci o poległych żołnierzach. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odwołania właściciela terenu będzie zależało od decyzji Ministerstwa Kultury. W międzyczasie, będziemy musieli poczekać na ewentualne dalsze negocjacje między deweloperem a miastem.

