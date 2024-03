Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrosty cen działek budowlanych w Polskich miastach: raport na IV kwartał 2023

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 13 marca, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych udostępnionych przez Cenatorium, ceny działek budowlanych w Polskich miastach rosną w coraz szybszym tempie. W czwartym kwartale 2023 roku odnotowano wzrosty w wysokości 4-6% w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając tym samym nowe rekordowe poziomy. Choć wzrosty te są wolniejsze niż w przypadku mieszkań, zwłaszcza tych najmniejszych, stanowią one istotny trend na rynku nieruchomości.

Analizując dane za IV kwartał 2023 roku, można zauważyć, że średnie ceny transakcyjne działek budowlanych rosły w wybranych miastach Polski. Warszawa wyróżnia się największym wzrostem, gdzie przeciętna kwota płacona za parcele wzrosła o 5,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając ponad 800 zł za metr kwadratowy. Wrocław, Lublin, Łódź, Kraków, Gdańsk, Olsztyn i Poznań również odnotowały wzrosty, choć w nieco mniejszym tempie.

Warto zauważyć, że rynki lokalne w poszczególnych miastach różnią się pod względem nasilenia podwyżek. W poprzednich kwartałach średnie ceny transakcyjne wzrosły od 8% w Warszawie do ponad 18% w Gdańsku i Łodzi, co oznacza najwyższe stawki w historii. Wyjątkiem jest Poznań, gdzie ceny działek budowlanych w czwartym kwartale 2023 roku były niemal takie same jak osiem lat temu.

Oprócz dużych miast, także tereny leżące poza stolicami województw odnotowały znaczący wzrost cen działek budowlanych. W mniejszych miejscowościach wzrosty te były jeszcze bardziej wyraźne, sięgając blisko 6% w niektórych regionach. Tym samym średnie ceny transakcyjne osiągnęły poziom powyżej 100 zł za metr kwadratowy w siedmiu spośród analizowanych województw. Jedynie województwo warmińsko-mazurskie było poniżej tego progu, osiągając średnią cenę transakcyjną wynoszącą 99 zł za metr kwadratowy.

Podsumowując, rynek działek budowlanych w Polsce nadal rośnie, zanotowując coraz większe wzrosty cen. Warto zauważyć, że nie tylko duże miasta, ale także mniejsze miejscowości odnotowują znaczące wzrosty. To oznacza, że inwestowanie w nieruchomości nadal pozostaje atrakcyjne dla wielu osób, zarówno pod względem mieszkań, jak i działek budowlanych.

Definicje:

– Cenatorium – organizacja udostępniająca dane dotyczące rynku nieruchomości w Polsce.

– Działki budowlane – parcele, które można wykorzystać do budowy domów, mieszkań lub innych budynków.

– IV kwartał 2023 roku – ostatni kwartał roku 2023.

– Przeciętna kwota płacona za parcele – średnia cena transakcyjna działek budowlanych.

– Województwo – jednostka podziału terytorialnego w Polsce.

Linki:

– Cenatorium (strona główna Cenatorium)