Decyzja miasta: Nie powstanie bliźniacza wieża obok Dolarowca

14 marca, 2024

Właściciel budynku usługowo-handlowego przy al. Grunwaldzkiej 100 planował wybudować bliźniaczą wieżę, która miałaby prawie 60 metrów wysokości. Jego zamiarem było stworzenie hotelu. Jednak urzędnicy miejscy odrzucili ten pomysł ze względu na zaburzenie kompozycji pierzei ulicy.

Inwestor zaproponował wybudowanie budynku o wysokości 55-59 metrów i złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy. Jednak decyzja urzędników była odmowna. Jak tłumaczy Joanna Bieganowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, taki wysoki budynek zaburzyłby kompozycję ulicy.

Nie ujawniono dalszych planów dewelopera wobec tego miejsca. Deweloper zdecydował się nie skomentować sprawy.

Jednak w ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców Wrzeszcza 51% respondentów było przeciwnych budowie wieżowców w tej dzielnicy, uważając, że nie pasują one do jej charakteru. Mimo to, 32% osób popierało pomysł budowy wysokich budynków powyżej 100 metrów.

Decyzja miasta o odrzuceniu planów budowy bliźniaczej wieży obok Dolarowca wzbudziła kontrowersje i podzielenie opinii mieszkańców.

FAQ

1. Jakie było zamiar budowy budynku przy al. Grunwaldzkiej 100?

Właściciel budynku usługowo-handlowego planował wybudować bliźniaczą wieżę o wysokości prawie 60 metrów, mającą służyć jako hotel.

2. Dlaczego urzędnicy miejscy odrzucili ten pomysł?

Urzędnicy odrzucili ten pomysł ze względu na zaburzenie kompozycji pierzei ulicy, uważając, że zabudowa o takiej wysokości nie pasuje do okolicy.

3. Czy inwestor złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy?

Tak, inwestor złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy, proponując budowę budynku o wysokości 55-59 metrów.

4. Jakie były reakcje mieszkańców na pomysł budowy wysokich budynków?

W ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców Wrzeszcza, 51% respondentów było przeciwnych budowie wieżowców w tej dzielnicy, uważając, że nie pasują one do jej charakteru. Mimo to, 32% osób popierało pomysł budowy wysokich budynków powyżej 100 metrów.

5. Czy deweloper ujawnił dalsze plany dotyczące tego miejsca?

Nie, deweloper zdecydował się nie skomentować sprawy i nie ujawnił dalszych planów wobec tego miejsca.

Definicje

– Pierzeja ulicy: Fragment budynków stojących po jednej lub obu stronach ulicy, tworzący zespół architektoniczny.

