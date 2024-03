Twoje wyniki wyszukiwania

Ostatnie dni na zapłatę podatku od nieruchomości w Polsce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 14 marca, 2024 Miasto 0

Właściciele mieszkań, domów i innych nieruchomości mają coraz mniej czasu na uregulowanie swoich zobowiązań podatkowych. Zgodnie z terminem, do 15 marca należy uregulować podatek od nieruchomości. Jednak nie wszyscy podatnicy muszą się spieszyć – niektórzy mogą skorzystać z zwolnienia z opłaty lub rozłożyć ją na raty.

Podatek od nieruchomości obciąża właścicieli budynków, gruntów i innych obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy go uiścić do 15 marca w jednej racie. Natomiast w przypadku wyższych sum, płatność odbywa się w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.

Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana indywidualnie przez jednostki samorządu terytorialnego, jednak nie mogą one przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez Ministra Finansów. Na rok 2024 obowiązują następujące stawki podatku:

– 1,15 zł za każdy metr kwadratowy rocznie w przypadku lokali mieszkalnych,

– 33,10 zł od metra kwadratowego budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności,

– 15,50 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym,

– 6,76 zł za każdy metr kwadratowy budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

– 11,17 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na działalność pożytku publicznego.

Podatek od nieruchomości może znacznie obciążyć właścicieli, na przykład dla mieszkania o powierzchni 55 mkw. rocznie wynosi on 63,25 zł. Dodatkowo, podatek jest pobierany również od garaży i miejsc parkingowych, na przykład za miejsce parkingowe o powierzchni 31,75 mkw trzeba zapłacić 22,54 zł. Właściciele powinni zapłacić wszystkie ustalone obciążenia.

Podatek od nieruchomości można uiścić w kasie gminy, przelewem na konto gminy lub u wyznaczonej osoby przez gminę. Warto pamiętać, że decyzja w sprawie wysokości podatku dotyczy każdego właściciela nieruchomości, a płatność jest obowiązkiem solidarnym. Współwłaściciele mogą dokonać jednego przelewu lub zapłacić osobno, ale najważniejsze jest uregulowanie całej kwoty ustalonego podatku.

FAQ:

1. Do wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązuje podatek od nieruchomości?

Nie, nie wszyscy podatnicy muszą płacić podatek od nieruchomości. Niektórzy mogą skorzystać z zwolnienia z opłaty lub rozłożyć ją na raty.

2. Jakie są terminy płatności podatku od nieruchomości?

Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy go uiścić do 15 marca w jednej racie. Natomiast w przypadku wyższych sum, płatność odbywa się w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada.

3. Jak jest ustalana wysokość podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana indywidualnie przez jednostki samorządu terytorialnego, ale nie mogą one przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez Ministra Finansów. Na rok 2024 obowiązują określone stawki podatku w zależności od rodzaju nieruchomości i jej przeznaczenia.

4. Gdzie można uiścić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można uiścić w kasie gminy, przelewem na konto gminy lub u wyznaczonej osoby przez gminę.

Definitions:

– Podatek od nieruchomości: opłata pobierana od właścicieli nieruchomości za posiadanie budynków, gruntów i innych obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

– Zwolnienie z opłaty: możliwość uniknięcia płacenia podatku od nieruchomości.

– Raty: sposób płatności podatku od nieruchomości rozłożony na kilka terminów.

– Jednostki samorządu terytorialnego: lokalne jednostki administracyjne odpowiedzialne za zarządzanie danym obszarem.

– Minister Finansów: oficjalna osoba odpowiedzialna za zarządzanie finansami państwa.

Suggested related links:

– Ministerstwo Finansów

– Gmina Miasto