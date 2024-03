Twoje wyniki wyszukiwania

Ostrzeżenie przed inwestycją przy ul. Karlińskiego 5 w Warszawie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 14 marca, 2024 Miasto 0

Ostrzegam przed współpracą z deweloperem Home Invest. Inwestycja przy ul. Karlińskiego 5 w Warszawie to totalna porażka – zaalarmował Adrian Domański, jeden z użytkowników investmap.pl. Powód do niezadowolenia u potencjalnych nabywców stołecznej nieruchomości jest jednak bardziej skomplikowany niż się wydaje.

Home Invest, jako inwestor, miał zamiar dostarczyć Apartamenty Karlińskiego 5 na terenie Warszawskiej Woli w trzecim kwartale 2025 r. Niestety, deweloper FineTech Construction, który miał być wykonawcą tej inwestycji, w czerwcu 2023 r. zmienił plany i strategię inwestycyjną, co spowodowało, że lokal, na którym oparta była umowa nabycia, nie był już dostępny do sprzedaży dla konsumentów.

Opublikowane pisma dewelopera, przekazane na forum investmap.pl, potwierdzają, że decyzja o wypowiedzeniu umowy pierwszeństwa nabycia wynikała z audytu spółki oraz analiz rynkowych. Home Invest podkreśla jednak, że ta decyzja dotyczy wyłącznie inwestycji przy ul. Karlińskiego 5 i nie ma zastosowania do żadnej innej inwestycji realizowanej przez spółki z grupy kapitałowej Home Invest.

Adrian Domański i inni niezadowoleni klienci czują się skrzywdzeni. Miał to być lokal mieszkalny spełniający wysokie standardy, a teraz cała inwestycja spłynęła na marne. Ugruntowana pozycja dewelopera na rynku sprzedaży nieruchomości w Warszawie sugerowała, że inwestycja będzie przebiegała pomyślnie, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Transakcja nie doszła do skutku, a klient ma pełne prawo się czuć oszukany.

Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, ekspert prawa gospodarczego i budowlanego, mec. Mirosław Kęs, zwraca uwagę na znaczenie odpowiednich umów. W świetle nowej ustawy deweloperskiej, umowy rezerwacyjne są bardziej obwarowane obowiązkami po stronie dewelopera, dlatego wielu deweloperów stosuje umowy, które imitują umowy rezerwacyjne, ale nie są nimi faktycznie. Klient musi być świadomy i zadbać o zawarcie umowy odpowiedniego rodzaju, takiej jak umowa rezerwacyjna lub deweloperska, aby mieć większe bezpieczeństwo.

Niezależnie od tego, czy deweloper faktycznie skrzywdził swoich klientów, czy też nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego w branży, ważne jest, aby przyszli nabywcy byli świadomi ryzyka i chronili swoje interesy, podejmując decyzję dotyczącą zakupu nieruchomości. Należy być ostrożnym i dobrze zaznajomić się z umową oraz dokładnie przeanalizować reputację dewelopera przed przystąpieniem do transakcji.

FAQ

Q: Jakie były plany inwestycyjne dewelopera Home Invest przy ul. Karlińskiego 5 w Warszawie?

A: Deweloper planował dostarczyć Apartamenty Karlińskiego 5 na terenie Warszawskiej Woli w trzecim kwartale 2025 r.

Q: Co spowodowało, że lokal na którym oparta była umowa nabycia, nie był już dostępny do sprzedaży dla konsumentów?

A: Deweloper FineTech Construction zmienił plany i strategię inwestycyjną w czerwcu 2023 r., co uniemożliwiło realizację inwestycji.

Q: Jakie dokumenty potwierdzają decyzję o wypowiedzeniu umowy pierwszeństwa nabycia?

A: Opublikowane pisma dewelopera, przekazane na forum investmap.pl, potwierdzają decyzję o wypowiedzeniu umowy.

Q: Czy decyzja dewelopera dotyczy tylko inwestycji przy ul. Karlińskiego 5?

A: Tak, decyzja dewelopera dotyczy wyłącznie inwestycji przy ul. Karlińskiego 5 i nie ma zastosowania do innych inwestycji realizowanych przez spółki z grupy kapitałowej Home Invest.

Q: Czy deweloper był popularny na rynku sprzedaży nieruchomości w Warszawie?

A: Tak, ugruntowana pozycja dewelopera sugerowała, że inwestycja będzie przebiegała pomyślnie.

Q: Jakie umowy powinien zawrzeć klient, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo przy zakupie nieruchomości?

A: Klient powinien zadbać o zawarcie umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej, by mieć większe bezpieczeństwo.

Q: Czego powinni być świadomi przyszli nabywcy nieruchomości?

A: Przyszli nabywcy powinni być świadomi ryzyka i chronić swoje interesy, dobrze zaznajamiając się z umową i reputacją dewelopera przed przystąpieniem do transakcji.