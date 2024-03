Twoje wyniki wyszukiwania

Smak wolności – nowe okno, nowa kamienica

Nowa ustawa budowlana wprowadza nowe regulacje dotyczące przebudowy budynków. Nie tylko nowo powstające budynki wielorodzinne będą objęte tymi zmianami, ale także istniejące obiekty, takie jak kamienice czy bloki. Według analizy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, budynki zbudowane przed 1 kwietnia nie będą mogły być przebudowane, jeżeli ich usytuowanie nie odpowiada nowym zasadom.

W praktyce oznacza to, że jeśli właściciel planuje przebudowę swojej nieruchomości, musi złożyć odpowiedni wniosek przed 31 marca 2024 roku. W przeciwnym razie będzie musiał dokonać weryfikacji inwestycji i dostosować ją do nowych warunków technicznych, w tym odległości. To może mieć poważne konsekwencje dla właścicieli nieruchomości, którzy chcieliby przeprowadzić nawet tak proste prace jak montaż okna połaciowego czy zamurowanie drzwi.

Jednym z rozwiązań dla właścicieli nieruchomości znajdujących się blisko granicy działki będzie uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Jednak procedura ta nie jest łatwa i standardowa. Wniosek o odstępstwo inwestor składa do organu administracji architektoniczno-budowlanej, a następnie uzyskuje zgodę ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane.

Warto zauważyć, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważało przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów na prośbę branży deweloperskiej. Jednak mając na uwadze korzyści dla kupujących mieszkania, resort postanowił utrzymać kwietniowy termin. Nie ma jednak gwarancji, że inwestorzy nie będą domagać się kolejnych przesunięć, twierdząc, że dostępny czas jest niewystarczający.

Nowe regulacje budowlane mają na celu zapewnienie większej kontroli nad procesem budowy i przebudowy nieruchomości. Jednak równocześnie stawiają przed właścicielami istniejących obiektów wiele trudności i ograniczeń. Przyszłość pokarze, jakie będą skutki tych zmian i czy w praktyce okażą się skuteczne.

Definitions:

– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – Main Building Supervision Office

– Organ administracji architektoniczno-budowlanej – Architectural and Building Administration Authority

– Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Ministry of Development and Technology

