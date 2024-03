Twoje wyniki wyszukiwania

Telekomunikacja Polska: Sprzedaż nieruchomości przez Orange

14 marca, 2024

Orange, czołowy gracz na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, obecnie sprzedaje dużej części nieruchomości Telekomunikacji Polskiej. Przeceny sięgają nawet 2 milionów złotych, a najtańsze można już nabyć za 125 tysięcy złotych.

Przez niemal stulecie istnienia Polska Poczta, Telegraf i Telefon zarządzały wieloma posiadłościami. Jednakże, dzięki postępowi technologicznemu, Orange dzisiaj nie potrzebuje tyle miejsca, ile zajmowały kiedyś wielkie centrale telefoniczne. Oryginalne cytaty zostały zastąpione opisowymi zdaniami. Orange skupił swoją działalność i przeniósł pracowników do większych obiektów, co sprawia, że wielu budynków jest wykorzystywanych tylko częściowo.

Dlatego firma oferuje te nieruchomości na sprzedaż. Dotychczas wartość sprzedanych nieruchomości wynosi około 1 miliard złotych. Orange sprzedaje te nieruchomości, których nie wykorzystuje w głównej działalności biznesowej. Są to zarówno budynki biurowe, magazynowe i techniczne, jak i grunty inwestycyjne, lokale komercyjne, domy i działki.

Orange Polska S.A. to również jeden z głównych dostawców internetu i usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej w Polsce. Największym akcjonariuszem jest francuski Orange S.A., a pozostali to posiadacze GDR reprezentowani przez Bank of New York.

W podsumowaniu, Orange realizuje strategię sprzedaży nieruchomości, które już nie są potrzebne do prowadzenia głównych operacji biznesowych. To krok, który pozwala firmie dostosować się do zmieniających się warunków technologicznych i rynkowych.

