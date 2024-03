Twoje wyniki wyszukiwania

Wyjątkowa szansa na nabywanie nieruchomości w Legnicy

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 14 marca, 2024

Legnica, malownicze miasto w Polsce, zapewnia swoim mieszkańcom niezwykłą okazję do zakupu nieruchomości w atrakcyjnych cenach. Urząd Miasta Legnicy ogłosił wiele przetargów na domy, mieszkania, lokale użytkowe oraz działki zabudowane i niezabudowane, które są obecnie dostępne na rynku.

Przedstawione nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Warto jednak pamiętać, że niektóre z nich mogą wymagać remontu, co jest istotnym czynnikiem do uwzględnienia podczas procesu zakupu.

Większość przetargów na nieruchomości odbywa się w Centrum Wolontariatu Miejskiego na Rynku w Legnicy. Uczestnicy przetargu muszą posiadać dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium. Osoby, które posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, powinny przedstawić kserokopię aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej.

Intratna oferta nieruchomości wzbudza zainteresowanie wielu osób. Jednak warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy nabywca uchyla się od podpisania umowy notarialnej, traci on prawo do wpłaconego wadium i przetargowej nieruchomości.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu musi zostać zapłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dodatkowo, nabywca jest zobowiązany do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia przed podpisaniem aktu notarialnego.

Wspaniała partia nieruchomości zachęca uczestników do aktywnego przetargowania. Postąpienie, czyli kwota, o którą musi zostać przebita aktualna oferta kupna, jest ustalane przez samych uczestników przetargu. Pamiętaj jednak, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, zaokrąglając ją w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Więcej szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnicy lub na stronie um.bip.legnica.eu.

To wyjątkowa okazja dla tych, którzy marzą o własnym domu lub lokalu w urokliwej Legnicy. Nie przegap tej szansy i zdecyduj się na udział w przetargach, które mogą zmienić Twoje życie.

Definicje:

– Przetarg: formalny proces sprzedaży, w którym nieruchomość zostaje sprzedana najwyższemu oferentowi na aukcji.

– Wadium: suma pieniędzy wpłacona przez uczestnika przetargu w celu potwierdzenia zainteresowania zakupem nieruchomości.

– Umowa notarialna: dokument podpisany przed notariuszem, który przenosi własność nieruchomości na nabywcę.

