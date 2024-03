Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost rynku mieszkaniowego w Polsce: Dostępność mieszkań na wynajem i rynku wtórnym rośnie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 14 marca, 2024 Miasto 0

Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) potwierdzają dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce. Liczba rozpoczętych budów jest najwyższa od 2005 roku. Co więcej, liczba dostępnych ofert mieszkań zarówno na rynku wtórnym, jak i na wynajem, stale rośnie.

W ostatnich latach rynkowi mieszkaniowemu towarzyszył duży popyt na kredyty mieszkaniowe, co spowodowało wzrost ceny nieruchomości, a co za tym idzie ograniczoną dostępność mieszkań na rynku wtórnym. Jednak ostatnie miesiące przyniosły znaczącą poprawę sytuacji. Liczba dostępnych lokali na wynajem stale rośnie, szczególnie od czasu przyjazdu uchodźców z Ukrainy.

Z danych olxdata.azurewebsites.net wynika, że liczba ofert mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie i Krakowie znacząco się zwiększyła. W Warszawie zanotowano wzrost o ponad 1,1 tysiąca ofert na przestrzeni pół roku, natomiast w Krakowie dynamika wzrostu była nieco niższa. Oznacza to większy wybór dla potencjalnych nabywców i najemców.

Warto również zauważyć, że ceny mieszkań na rynku wtórnym w Krakowie i Warszawie stale rosną. Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), w ostatnim kwartale 2023 roku ceny mieszkań w Krakowie wzrosły o 11% rok do roku, podczas gdy w Warszawie wzrost wyniósł ponad 2%.

Co się tyczy rynku wynajmu, po okresie załamania spowodowanego wojną na Ukrainie, liczba ofert lokali na wynajem dynamicznie wzrosła. Obecnie w Warszawie, zarówno na platformie Olx, jak i Otodom, dostępnych jest około 14 tysięcy ofert. Wzrost rynku kredytów mieszkaniowych wpłynął na to, że osoby, które wcześniej korzystały z wynajmu ze względów finansowych, przeszły na rynek transakcyjny. Oferty sprzedażowe szybko znikają, ale oferty wynajmu wracają na serwisy.

Podsumowując, w Polsce obserwujemy rosnący rynek mieszkaniowy, który przynosi większą dostępność mieszkań na rynku wtórnym oraz na wynajem. Liczba ofert stale się zwiększa, co daje większe możliwości wyboru dla potencjalnych nabywców i najemców. Mimo wzrostu cen nieruchomości, rynek nadal jest atrakcyjny.

FAQ:

1. Jakie są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące rynku mieszkaniowego w Polsce?

Najnowsze dane GUS potwierdzają dynamiczny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce. Liczba rozpoczętych budów jest najwyższa od 2005 roku, a liczba dostępnych ofert mieszkań zarówno na rynku wtórnym, jak i na wynajem, stale rośnie.

2. Jak duży jest popyt na kredyty mieszkaniowe w Polsce?

W ostatnich latach rynkowi mieszkaniowemu towarzyszył duży popyt na kredyty mieszkaniowe, co spowodowało wzrost ceny nieruchomości i ograniczoną dostępność mieszkań na rynku wtórnym.

3. Jakie są przyczyny znaczącego wzrostu liczby ofert mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie i Krakowie?

Z danych wynika, że liczba ofert mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie i Krakowie znacząco się zwiększyła, zwłaszcza od czasu przyjazdu uchodźców z Ukrainy. Oznacza to większy wybór dla potencjalnych nabywców i najemców.

4. Jak kształtują się ceny mieszkań na rynku wtórnym w Krakowie i Warszawie?

Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Krakowie i Warszawie stale rosną. Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), w ostatnim kwartale 2023 roku ceny mieszkań w Krakowie wzrosły o 11% rok do roku, podczas gdy w Warszawie wzrost wyniósł ponad 2%.

5. Jak rozwija się rynek wynajmu mieszkań w Warszawie?

Po okresie załamania spowodowanym wojną na Ukrainie, liczba ofert lokali na wynajem w Warszawie dynamicznie wzrosła. Obecnie na platformach Olx i Otodom dostępnych jest około 14 tysięcy ofert wynajmu.

6. Jakie są perspektywy rynku mieszkaniowego w Polsce?

Obserwujemy rosnący rynek mieszkaniowy w Polsce, który przynosi większą dostępność mieszkań zarówno na rynku wtórnym, jak i na wynajem. Liczba ofert stale się zwiększa, co daje większe możliwości wyboru dla potencjalnych nabywców i najemców. Mimo wzrostu cen nieruchomości, rynek nadal jest atrakcyjny.

Definitions:

– GUS – Główny Urząd Statystyczny (Main Statistical Office) is the central statistical office in Poland responsible for collecting, analyzing, and disseminating statistical data.

– Oferty mieszkań na rynku wtórnym – Offers of apartments on the secondary housing market refers to properties that are being resold by their current owners.

– Oferty mieszkań na wynajem – Offers of rental apartments refers to properties available for rent.

– Narodowy Bank Polski (NBP) – National Bank of Poland is the central bank of Poland responsible for monetary policy and issuance of the Polish currency (złoty).

Suggested Related Links:

– www.gus.gov.pl – Główny Urząd Statystyczny (Main Statistical Office) official website.

– www.nbp.pl – Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland) official website.

– www.otodom.pl – OTODOM, a popular real estate platform for buying, selling, and renting properties in Poland.

– www.olx.pl – OLX, a widely used online marketplace in Poland for various goods and services, including real estate listings.