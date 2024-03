Twoje wyniki wyszukiwania

Zabytkowa willa na bydgoskiej Sielance potrzebuje pilnego remontu

14 marca, 2024

Zabytkowa willa przy al. Ossolińskich 8, która kiedyś była siedzibą Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy, obecnie jest w bardzo złym stanie. Mieszkańcy Sielanki, uroczego i nowoczesnego dzielnicy miasta, nie mogą zrozumieć, dlaczego ten piękny budynek jest pozostawiony na pastwę losu.

Obecnie willa jest stopniowo zamieniająca się w ruderę, a jej zniszczenia są widoczne gołym okiem. Okoliczni mieszkańcy alarmują, że budynek się sypie i zachęcają go przede wszystkim bezdomni. Czasami młodzież próbuje wejść do niego, co może zagrażać także ich bezpieczeństwu.

Właścicielka willi, która obecnie próbuje ją sprzedać, wyraziła również chęć uzyskania finansowego wsparcia od miasta na remont budynku. Jednakże, do tej pory nie podjęto żadnych działań w celu ochrony i ponownego przywrócenia piękna temu zabytkowemu obiektowi.

Warto podkreślić, że willa na Sielance ma nie tylko historyczne znaczenie, pełniąc niegdyś funkcję siedziby Najwyższej Izby Kontroli i banków, ale też jest wizytówką dzielnicy. Jej zniszczenie to utrata kawałka lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego.

Nadszedł czas, aby podjąć działania mające na celu ochronę tego zabytku. Miasto powinno zainteresować się ratowaniem willi i wspomóc właścicielkę w przeprowadzeniu remontu. Dzięki temu piękny budynek będzie mógł odzyskać swój dawny blask i stanowić dumę dla mieszkańców Bydgoszczy.

