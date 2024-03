Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny garaży osiągają astronomiczne pułapy

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 15 marca, 2024 Miasto 0

Ceny garaży nieustannie rosną, dochodząc do granic absurdu. Wyjątkowa oferta obecnie obowiązująca na rynku uwidacznia te tendencje. Sprzedawana jest tam 16-metrowa nieruchomość z murowanymi ścianami i drewnianą bramą. Co jednak przykuwa uwagę to cena – aż 290 tysięcy złotych za ten garaż. Jest to prawdopodobnie rekord jeśli chodzi o ceny tego typu obiektów.

Zaskakujące jest również to, że podobne oferty, w których ceny garaży zbliżają się do wartości kawalerki sprzed dziesięciu lat, są obecnie powszechne. W lutym tego roku redakcja WP Finanse również odnalazła ofertę innego, mniejszego garażu na Mokotowie. Jego właściciel żądał za 15,8 metra kwadratowego aż 234 500 złotych, co daje aż 14 800 złotych za metr kwadratowy.

Nie tylko w Warszawie, ale również w mniejszych miastach, takich jak Włocławek czy Sosnowiec, ceny garaży sięgają kilkudziesięciu lub nawet ponad 100 tysięcy złotych.

Ponadto, obecny poziom cen garaży sprawia, że inwestowanie w nieruchomości tego typu nie jest już opłacalne. Ekspert Tomasz Błeszyński zwraca uwagę na fakt, że przed pandemią ceny sprzedaży garaży oscylowały w granicach 20-35 tysięcy złotych. Natomiast obecnie, kiedy ceny rynkowe znacznie wzrosły, inwestowanie w garaże już nie przynosi oczekiwanych zysków. Dlatego wiele osób rezygnuje z takiej formy inwestycji.

Cena za metr kwadratowy garażu osiągająca ponad 18 tysięcy złotych może być dla większości absurdalna. To zjawisko występuje zarówno na rynku nieruchomości w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Ceny garaży rosną w zastraszającym tempie, co sprawia, że inwestycje w te obiekty stają się coraz mniej opłacalne. Jest to sytuacja, na którą powinny zwrócić uwagę zarówno osoby zainteresowane zakupem garażu, jak i inwestorzy, którzy chcieliby zarabiać na wynajmie tego typu nieruchomości.

