Chińskie władze szukają rozwiązania dla zagrożonego dewelopera. Czy pożyczka od banków jest odpowiedzią?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 15 marca, 2024 Miasto 0

Chińskie władze stoją przed kolejnym problemem związanym z upadkiem jednego z największych deweloperów w kraju. Tym razem to China Vanke, druga największa firma na chińskim rynku, jest zagrożona bankructwem. Choć Vanke uchodził dotychczas za stabilnego gracza w branży, również on odczuł spadek popytu na mieszkania wśród Chińczyków. W rezultacie agencja Moody’s obniżyła rating kredytowy firmy do poziomu śmieciowego.

W odpowiedzi na tę sytuację, chińskie władze rozpoczęły rozmowy z 12 bankami w sprawie bail-out’u dla Vanke. Banki, w tym połowa należąca do sektora państwowego, zaoferowały firmie pożyczkę konsorcjalną w wysokości około 11,2 miliarda dolarów. Jednak, mimo że banki państwowe nie mogą odmówić władzom, prywatne banki również nie są w stanie zrezygnować.

China Vanke ma ponad 40-letnią historię na chińskim rynku i jest jednym z najstarszych graczy w branży. Założyciel firmy jest uważany za ojca chrzestnego chińskiego rynku budowlanego. Obecnie znaczny udział w firmie należy również do lokalnych władz państwowych.

Zagrożenie bankructwem kolejnego dewelopera w Chinach podkreśla kruchość sektora nieruchomości w kraju. Spadek popytu na mieszkania oraz przesycony rynek stały się poważnym wyzwaniem dla branży. Warto zauważyć, że deweloperzy Evergrande i Country Garden również doświadczyli kłopotów finansowych, co podnosi obawy dotyczące stabilności sektora.

Jak rozwiązania proponowane przez chińskie władze uda się uniknąć kolejnego kryzysu w branży nieruchomości? Czy pożyczki od banków okażą się skutecznym narzędziem ratowania zagrożonych firm? Przyszłość China Vanke i dalszy rozwój sektora nieruchomości w Chinach budzą obecnie wiele pytań i obaw.

