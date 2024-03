Twoje wyniki wyszukiwania

Koszty budowy domów jednorodzinnych w Polsce utrzymują się na stabilnym poziomie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 15 marca, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych, w 2023 roku liczba pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych była najniższa od prawie 20 lat, wynosząc zaledwie 72,5 tys. Jednak w drugiej połowie roku nastąpiło pewne ożywienie, ponieważ program Bezpieczny kredyt 2 proc. zmotywował niektóre osoby do budowy własnego domu. Mimo to, prywatne przedsięwzięcia wciąż są rzadkością, co przekłada się na koszty wykonawstwa.

Najnowsze dane ze strony Wielkiebudowanie.pl wskazują, że w lutym koszty budowy stanów surowych pozostały stabilne w porównaniu do poprzedniego miesiąca, podczas gdy koszty wykończenia domów zmalały o 0,2 proc. Situacja na rynku materiałów budowlanych również się uspokoiła. Według Grupy PSB Handel, w styczniu 2024 r. ceny materiałów budowlanych wzrosły tylko o 0,1 proc. w porównaniu do grudnia 2023 r., ale spadły o 3 proc. w porównaniu do stycznia 2023 r.

Jednak jednym wyjątkiem są ceny działek budowlanych, które zanotowały wzrost. Według danych Cenatorium, indeks cen działek wzrósł o 0,96 pkt w styczniu 2024 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i osiągnął poziom 145,78 pkt.

Marta Kaleta-Domaradzka z Oferteo.pl zauważa, że zapotrzebowanie na usługi budowlane wciąż jest duże, a ceny różnią się w zależności od regionu i rodzaju usług. Podobnie, jak w poprzednich latach, największe zainteresowanie inwestorów budzi budowa domów parterowych z poddaszem użytkowym. Domy o powierzchni 100-110 m kw. cieszą się największą popularnością, a ich udział w rynku wynosi około 40 proc.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do rynku mieszkaniowego, ceny domów z drugiej ręki rosną znacznie wolniej. Dane z Nieruchomosci-online.pl wskazują, że w większości miast wojewódzkich ceny domów z drugiej ręki praktycznie się nie zmieniły. Jedynie w niektórych miejscach odnotowano niewielki wzrost.

Podsumowując, koszty budowy domów jednorodzinnych w Polsce utrzymują się na stabilnym poziomie, a ceny materiałów budowlanych pozostają niewielkie. Interesujące jest również to, że inwestorzy nadal preferują domy parterowe z poddaszem użytkowym. Jednak ceny działek budowlanych rosną, co może wpływać na ogólną kosztowność budowy domów.

