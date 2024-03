Twoje wyniki wyszukiwania

Nowa inwestycja dewelopera Eldor-Bud: Twoje wymarzone miejsce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 15 marca, 2024 Miasto 0

Wkrótce nowy sezon roku 2024 rozpocznie swoje pełne uroku poranki. Wiosna to doskonały czas, aby korzystać z szerokiego wachlarza możliwości, jakie niesie ze sobą ta piękna pora roku. Wszyscy marzymy o własnym domu, w spokojnej i urokliwej lokalizacji, otoczonej zielenią i świeżym powietrzem, które pomogą nam złapać oddech po długim dniu w pracy. Teraz możemy przekształcić te marzenia w rzeczywistość.

Inwestycja „Nowe Osiedle” dewelopera Eldor-Bud w Starych Kupiskach przy ulicy Świerkowej otwiera przed potencjalnymi klientami nowe możliwości spełnienia ich marzeń o wymarzonym domu. „Nowe Osiedle” to nie tylko nazwa, to symbol swobody i harmonii z naturą, w połączeniu z doskonałą lokalizacją. To miejsce, gdzie możemy poczuć się bezpiecznie razem z naszą rodziną i znaleźć wymarzoną nieruchomość.

Klienci mają teraz do wyboru pięć różnych typów domów, które idealnie odzwierciedlają ich predyspozycje i oczekiwania. Bogata różnorodność tej inwestycji wynika przede wszystkim z ciągłego słuchania potrzeb rynku oraz sugestii i wymagań klientów.

Każdy dom to wyjątkowa potrzeba i marzenie.

Wśród dostępnych nieruchomości klienci mogą wybierać spośród:

– domów wolnostojących,

– domów w zabudowie bliźniaczej,

– domów w zabudowie szeregowej.

Każda opcja jest dostępna zarówno z garażem, jak i bez niego. Każdy budynek jest w pełni podłączony do mediów, takich jak prąd, woda, gaz i kanalizacja. To ogromne udogodnienie, ponieważ jako przyszły właściciel nie musisz tracić czasu na te ważne aspekty – masz je już za sobą. Dodatkowe udogodnienia obejmują również zagospodarowanie terenu wokół poszczególnych nieruchomości, takie jak elewacje, podjazdy, tarasy, ogrodzenia i tereny zielone.

Teraz masz możliwość spełnienia swoich marzeń i rozpoczęcia wspaniałej przygody w swojej wymarzonej nieruchomości. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej inwestycji: www.noweosiedle.pl oraz do biura sprzedaży w Łomży, gdzie nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania:

GÓRALCZYK NIERUCHOMOŚCI

ul. Sikorskiego 166/2.15

Leszek Porzeziński

tel.: 509-775-447

e-mail: [email protected]

Mat. promocyjny

Aktualizacja: 15/03/2024 07:51

Sekcja FAQ oparta na głównych tematach i informacjach przedstawionych w artykule:

1. Jakie są dostępne typy domów w inwestycji „Nowe Osiedle”?

– W inwestycji „Nowe Osiedle” dewelopera Eldor-Bud dostępne są pięć różnych typów domów: domy wolnostojące, domy w zabudowie bliźniaczej oraz domy w zabudowie szeregowej.

2. Czy każdy dom ma garaż?

– Każda opcja domu w inwestycji „Nowe Osiedle” jest dostępna zarówno z garażem, jak i bez niego.

3. Jakie udogodnienia są dostępne w nieruchomościach?

– Każdy budynek w inwestycji „Nowe Osiedle” jest w pełni podłączony do mediów, takich jak prąd, woda, gaz i kanalizacja. Dodatkowe udogodnienia obejmują również zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości, takie jak elewacje, podjazdy, tarasy, ogrodzenia i tereny zielone.

Terminy kluczowe i żargon używany w artykule:

– Deweloper: Osoba lub firma zajmująca się budową i sprzedażą nieruchomości.

– Nieruchomość: Mienie nieruchome, takie jak domy, mieszkania, działki.

– Zabudowa szeregowa: Typ budownictwa mieszkaniowego, w którym domy są zestawione w rzędach.

– Garaż: Pomieszczenie służące do przechowywania pojazdu.

Sugerowane powiązane linki:

– Strona internetowa inwestycji „Nowe Osiedle”

– Strona internetowa GÓRALCZYK NIERUCHOMOŚCI