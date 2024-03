Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe osiedle SLOW w Olsztynie – harmonijne życie blisko natury

15 marca, 2024

Osiedle SLOW w Olsztynie to nowa inwestycja dewelopera IPPON GROUP, która jest dedykowana osobom pragnącym znaleźć spokojne miejsce zamieszkania blisko natury. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą żyć zgodnie z filozofią slow life, dbającą o równowagę między życiem a otaczającym środowiskiem.

Tereny zielone i rekreacyjne

Osiedle SLOW usytuowane jest w malowniczej dzielnicy Gutkowo, w cichej i zielonej części Olsztyna. W sąsiedztwie osiedla znajdują się liczne tereny rekreacyjne, ścieżki spacerowe oraz piękne jeziora, takie jak jezioro Ukiel. To idealne miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu, odwiedzania stadniny koni, korzystania z kortów tenisowych czy wędrówek po okolicy.

Życie w rytmie Slow

Osiedle SLOW oferuje mieszkańcom różnorodne strefy tematyczne, które sprzyjają zarówno relaksowi, jak i spotkaniom towarzyskim. Na terenie osiedla znajdą się przestrzenie do grillowania i ogniska, a także specjalna strefa do jogi z podestem oraz miejsca do relaksu w hamakach pośród drzew. Osoby ceniące sport i aktywność fizyczną będą miały możliwość spacerów, biegania, jazdy na rowerze, a także medytacji czy jogi.

Zielone rozwiązania i dostępność

Osiedle SLOW to nie tylko harmonijne otoczenie, ale także troska o środowisko. Na terenie osiedla zastosowane zostały kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, co pozwala zaoszczędzić energię. Dodatkowo, nierówności terenu sprzyjają powstaniu niskiej, kameralnej zabudowy, a przy oknach mieszkań można cieszyć się widokiem na zielone drzewa i spokój z dala od miejskiego zgiełku.

Mieszkania dostępne w korzystnych cenach

Na osiedlu SLOW powstanie 8 niskich kameralnych budynków mieszkalnych z parkingami naziemnymi. Do dyspozycji mieszkańców będzie 280 mieszkań o różnym metrażu, z balkonami lub ogródkami. Mieszkania są dostępne w atrakcyjnych przedsprzedażowych cenach, już od 8 600 zł/m2. Istnieje również możliwość połączenia dwóch lokali w jedno większe mieszkanie o powierzchni około 90m2. Pierwszy budynek będzie gotowy już na jesień 2025 roku.

Osiedle SLOW to unikalna propozycja dla tych, którzy pragną zamieszkać w spokojnym miejscu blisko natury, ciesząc się harmonią slow life. Dostępność terenów zielonych, bliskość jezior oraz liczne udogodnienia sprawiają, że to miejsce idealnie nadaje się zarówno dla rodzin, jak i osób aktywnych. Niezwykłe rozwiązania ekologiczne i wysoka jakość wykonania to atuty, które przyciągają inwestorów do osiedla SLOW.

FAQ:

1. Co to jest Osiedle SLOW w Olsztynie?

Osiedle SLOW to nowa inwestycja dewelopera IPPON GROUP, która oferuje spokojne miejsce zamieszkania blisko natury. Jest dedykowane osobom, które pragną żyć zgodnie z filozofią slow life.

2. Gdzie znajduje się Osiedle SLOW?

Osiedle SLOW znajduje się w malowniczej dzielnicy Gutkowo w Olsztynie. Jest usytuowane w cichej i zielonej części miasta, w sąsiedztwie licznych terenów rekreacyjnych i jeziora Ukiel.

3. Jakie są dostępne tereny rekreacyjne w okolicy?

W sąsiedztwie osiedla znajdują się liczne tereny rekreacyjne, ścieżki spacerowe oraz jezioro Ukiel. Mieszkańcy mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, odwiedzania stadniny koni, korzystania z kortów tenisowych i wędrówek po okolicy.

4. Jakie strefy tematyczne oferuje Osiedle SLOW?

Osiedle SLOW oferuje mieszkańcom różnorodne strefy tematyczne, które sprzyjają zarówno relaksowi, jak i spotkaniom towarzyskim. Na terenie osiedla znajdują się przestrzenie do grillowania i ogniska, specjalna strefa do jogi z podestem oraz miejsca do relaksu w hamakach pośród drzew.

5. Jakie są zielone rozwiązania na terenie Osiedla SLOW?

Osiedle SLOW dba o środowisko. Zastosowane zostały kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, co pozwala zaoszczędzić energię. Nierówności terenu sprzyjają powstaniu niskiej, kameralnej zabudowy, a mieszkania oferują widok na zielone drzewa i spokój z dala od miejskiego zgiełku.

6. Ile kosztują mieszkania na Osiedlu SLOW?

Na osiedlu SLOW powstanie 8 budynków mieszkalnych z 280 mieszkaniami o różnym metrażu, balkonami lub ogródkami. Mieszkania są dostępne w atrakcyjnych przedsprzedażowych cenach, już od 8 600 zł/m2.

7. Kiedy będzie gotowy pierwszy budynek na Osiedlu SLOW?

Pierwszy budynek na Osiedlu SLOW będzie gotowy na jesień 2025 roku.

8. Dlaczego warto inwestować w Osiedle SLOW?

Osiedle SLOW to unikalna propozycja dla osób pragnących zamieszkać w spokojnym miejscu blisko natury, ciesząc się harmonią slow life. Dostępność terenów zielonych, bliskość jezior oraz liczne udogodnienia stanowią atuty, które przyciągają inwestorów do tego osiedla.

Definicje:

– Slow life: Filozofia slow life promuje spokojne tempo życia, dążenie do równowagi między życiem a otaczającym środowiskiem oraz czerpanie radości z codziennych małych rzeczy.

– Deweloper: Osoba lub firma zajmująca się inwestowaniem w nowe projekty budowlane, takie jak osiedla mieszkaniowe.

– Tereny rekreacyjne: Obszary przeznaczone do aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji, takie jak parki, ścieżki spacerowe, korty tenisowe itp.

– Kolektory słoneczne: Urządzenia służące do zbierania i wykorzystywania energii słonecznej do podgrzewania wody lub generowania energii elektrycznej.

– Niskiej zabudowy: Budynki, które są niższe i mniej masywne w porównaniu do wysokich wieżowców, częściej spotykane w dzielnicach mieszkalnych.

– Przedprezażalowe ceny: Ceny dostępne w okresie przed rozpoczęciem sprzedaży, zazwyczaj niższe niż docelowe ceny po zakończeniu budowy.

