Twoje wyniki wyszukiwania

Rosnące znaczenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 15 marca, 2024 Miasto 0

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych. Pytanie, ile energii zużywa się do ogrzania domu lub mieszkania, staje się coraz bardziej istotne, zwłaszcza przy sprzedaży nieruchomości. W zachodnich krajach Unii Europejskiej świadectwa energetyczne są już od dawna powszechnie stosowane, a analiza ofert sprzedaży wskazuje, że nieruchomości o wyższej klasie energetycznej osiągają wyższe ceny. Deweloperzy zwracają uwagę na ekologiczne rozwiązania, takie jak ogrzewanie pompą ciepła, które nie emituje zanieczyszczeń do środowiska.

Według danych, blisko 40% ofert na rynku deweloperskim w styczniu tego roku dotyczyło domów wyposażonych w pompę ciepła, co stanowi wzrost o prawie 8 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku. Ceny takich nieruchomości wzrosły średnio o 10%. Również domy zasilane piecami gazowymi zyskały na wartości, osiągając wzrost cen o 12%. Warto jednak zauważyć, że ceny domów z ogrzewaniem kominkowym i węglowym również wzrosły.

Najwyższe ceny osiągają domy podłączone do sieci miejskich, natomiast gaz nadal pozostaje najpopularniejszym źródłem ogrzewania w polskich domach. Jednak udział pomp ciepła w ogłoszeniach zwiększa się, w styczniu 2023 roku stanowiły one około 14% ofert, a obecnie około 16%.

Mieszkania ogrzewane gazem są najczęściej oferowane na rynku, zwłaszcza w województwach podkarpackim, małopolskim i mazowieckim. Ogrzewanie kominkowe jest popularne na Warmii i Mazurach oraz w zachodniopomorskim, natomiast ogrzewanie węglowe dominuje w Świętokrzyskiem i Lubelskiem.

Przyszłe przepisy będą coraz bardziej restrykcyjne. Od 2028 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne będą musiały być zasilane przez urządzenia grzewcze, które nie emitują CO2 do atmosfery. Polska nadal utrzymuje dofinansowanie dla montażu urządzeń na paliwa kopalne, ale tendencja w kierunku OZE jest widoczna.

FAQ dotyczące efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

1. Dlaczego efektywność energetyczna budynków mieszkalnych jest ważna?

Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, zmniejsza emisję zanieczyszczeń do środowiska, co przyczynia się do ochrony naszej planety. Po drugie, budynki o wyższej efektywności energetycznej są bardziej ekonomiczne w użytkowaniu, ponieważ prowadzą do niższych rachunków za energię.

2. Jakie są popularne źródła ogrzewania w polskich domach?

Najpopularniejszym źródłem ogrzewania w polskich domach nadal jest gaz. Jednak coraz większą popularnością cieszą się również pompy ciepła, które stanowią około 16% ofert na rynku. Ogrzewanie kominkowe i węglowe również są nadal stosowane, zwłaszcza w niektórych regionach Polski.

3. Czy domy o wyższej klasie energetycznej osiągają wyższe ceny?

Tak, analiza ofert sprzedaży wskazuje, że domy o wyższej klasie energetycznej osiągają wyższe ceny na rynku. Kupujący coraz bardziej doceniają oszczędność energii i ekologiczne rozwiązania, takie jak ogrzewanie pompą ciepła, dlatego są skłonni płacić więcej za takie nieruchomości.

4. Jakie są przewidywane przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków mieszkalnych?

Od 2028 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne będą musiały być zasilane przez urządzenia grzewcze, które nie emitują CO2 do atmosfery. Przepisy będą coraz bardziej restrykcyjne, co oznacza, że dążenie do efektywności energetycznej będzie jeszcze bardziej istotne.

5. Czy są dostępne dofinansowania dla instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych w Polsce?

Tak, Polska nadal utrzymuje dofinansowanie dla montażu urządzeń na paliwa kopalne. Jednak tendencja w kierunku korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, jest widoczna.

Definicje:

– Efektywność energetyczna: to poziom wykorzystania energii przez budynek lub system, aby spełnić swoje funkcje przy minimalnym zużyciu energii.

– Świadectwo energetyczne: dokument zawierający informacje o charakterystyce energetycznej budynku, takie jak skala oceny, roczne zużycie energii, efektywność energetyczna itp.

– Pompa ciepła: urządzenie, które pobiera odnawialną energię z otoczenia (powietrza, wody lub gruntu) i przekształca ją w ciepło, które jest wykorzystywane do ogrzewania budynków.

– OZE: Odnawialne źródła energii, czyli energia pozyskiwana z przyrody w sposób bezpośredni lub pośredni, np. energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna itp.

Sugerowane powiązane linki:

– www.budujemydom.pl – Ogrzewanie

– www.ekoenergia.pl – Pompy ciepła

– www.portalsamorzadowy.pl – Energetyka