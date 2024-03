Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek nieruchomości ożywa: MIPIM 2024 w Cannes

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 15 marca, 2024

W dniach od 12 do 15 marca 2024 r. w Palais des Festivals w Cannes odbyły się 33. targi MIPIM, które przyciągnęły najważniejszych graczy branży nieruchomości. Wydarzenie to stało się platformą dla inwestorów, bankierów i polityków, którzy szukali rozwiązań odpowiedzi na nowe wyzwania.

Niedawne perturbacje na rynku nieruchomości wywołały konieczność podjęcia działań w związku ze zmianami klimatycznymi oraz innymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem. W rezultacie wiele menedżerów, którzy nie przystosowali się do zmieniających się warunków, zostało zepchniętych na margines. Obecnie sektor nieruchomości poszukuje nowych rozwiązań i świeżego podejścia innowacyjnego.

W ramach targów MIPIM odbył się Szczyt Liderów Politycznych, który zgromadził decydentów z całego świata. W ramach dyskusji podzielono się perspektywami i priorytetami związanymi z procesem przygotowywania miast na przyszłość. Istotne jest również partnerstwo między sektorem publicznym a biznesem w celu transformacji sektora nieruchomości.

Na rynku europejskim, zwłaszcza w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, obserwuje się niedobór nowych mieszkań w porównaniu do wzrastającej liczby ludności. W związku z tym sektor mieszkaniowy poszukuje nowych modeli, które sprostają temu zapotrzebowaniu.

Targi MIPIM są platformą łączącą miasta i kraje z podmiotami działającymi na rynku nieruchomości. To miejsce, w którym odbywają się panele dyskusyjne, spotkania oraz liczne bankiety. Polska również była obecna na targach, reprezentowana przez przedstawicieli firm deweloperskich, agencji nieruchomości oraz samorządów. Targi MIPIM to również okazja do konkursu MIPIM Awards, w którym nagradzane są najlepsze inwestycje w branży nieruchomości.

Wydarzenia takie jak targi MIPIM dają możliwość podjęcia dyskusji na temat przyszłości sektora nieruchomości oraz poszukiwania odpowiedzi na wyzwania związane z urbanizacją i zrównoważonym rozwojem. Wspólnie dążymy do budowania lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości życia w miastach na całym świecie.

