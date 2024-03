Twoje wyniki wyszukiwania

Szybka reakcja strażników miejskich uratowała życie mężczyźnie z zawałem serca

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 15 marca, 2024 Miasto 0

Strażnicy miejscy z III Oddziału Terenowego zaskoczyli kierowcę mołdawskiego autokaru, który w nocy ze środy na czwartek zatrzymał się przy nich w okolicach Dworca Zachodniego. Kierowca poinformował funkcjonariuszy o pasażerze, który odczuwał złe samopoczucie. Pomimo bariery językowej, strażnicy natychmiast zrozumieli, że mężczyzna ma objawy zawału serca.

Niestety, w autobusie nie było nikogo, kto mówiłby po polsku, dlatego kierowca wskazał strażnikom siedzącego z tyłu pojazdu, skulonego mężczyznę. Pasażer był blady i niespokojny, a w języku rosyjskim powiedział, że odczuwa ból w klatce piersiowej. Funkcjonariusze udzielili mu natychmiastowej pomocy, pomagając mu wstać i podejść do drzwi wejściowych, gdzie była większa przestrzeń i świeże powietrze.

Wkrótce potem mężczyzna stracił przytomność, dlatego strażnicy ułożyli go w bezpiecznej pozycji bocznej i sprawdzili jego parametry życiowe. Chwilę później pacjent odzyskał przytomność, ale wciąż odczuwał ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. Strażnicy byli przygotowani do podjęcia resuscytacji, gdyby zajdzała taka potrzeba, ponieważ doskonale zdawali sobie sprawę, że te objawy mogą wskazywać na zawał serca. Po potwierdzeniu diagnozy przez ratowników medycznych, pacjent został zaintubowany przez lekarza i przetransportowany do szpitala przy ulicy Banacha.

Strażnicy nie zapomnieli również o żonie pacjenta, która towarzyszyła mu w podróży. Zadbali o jej opiekę i przewieźli ją wraz z bagażami do szpitala, gdzie również oczekiwał na jej męża. Nie zapomnieli również o dalszej pomocy dla niej, przekazując jej numer kontaktowy ambasady Mołdawii w Polsce. Na pożegnanie słyszeli miłe słowa uznania: „Od dawna wiedziałam, że na Polaków zawsze można liczyć.” Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalizmowi strażników miejskich, życie mężczyzny zostało uratowane.

