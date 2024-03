Twoje wyniki wyszukiwania

Licytacje komornicze domów: szansa na atrakcyjne ceny

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 16 marca, 2024 Miasto 0

Niektórzy właściciele nieruchomości w Polsce znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej, z powodu czego ich domy zostają przejęte przez komorników i wystawione na licytację. Jest to jednak szansa dla osób poszukujących atrakcyjnych cen nieruchomości, które mogą kupić na stronach związanych z licytacjami komorniczymi.

Komornik może zająć nasze mieszkanie lub dom jedynie wtedy, gdy zostanie wydany wyrok sądowy o egzekucji komorniczej. Warto pamiętać, że wysokość zadłużenia nie ma znaczenia – jeśli popadliśmy w tarapaty finansowe i mamy długi, komornik ma prawo do zajęcia nieruchomości. Informacja o egzekucji komorniczej jest także wpisywana do księgi wieczystej takiego mieszkania lub domu.

Choć komornik może zająć nasze mienie, istnieje lista przedmiotów, których nie może zabrać. Są to m.in. przedmioty nienależące do osoby zadłużonej, przedmioty służące do nauki, przedmioty niezbędne do leczenia i utrzymania zdrowia oraz niezbędne przedmioty do życia, takie jak jedzenie, pralka, lodówka czy ubrania.

Aby kupić dom od komornika, konieczne jest wpłacenie wadium i pojawienie się na licytacji. Na stronie licytacje.komornik.pl można znaleźć listę ogłoszeń domów z całej Polski, wraz z informacjami dotyczącymi adresu, wielkości mieszkania, kwoty wadium, ceny minimalnej i daty licytacji.

Licytacje komornicze dają możliwość zakupu nieruchomości w atrakcyjnych cenach. Warto śledzić ogłoszenia i być gotowym, aby skorzystać z tej okazji. Jednak trzeba pamiętać o ryzyku związanym z zakupem domu na licytacji, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

