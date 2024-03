Twoje wyniki wyszukiwania

Mieszkania w blokach z wielkiej płyty wciąż są popularne, a ich ceny rosną

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 16 marca, 2024 Miasto 0

Mieszkania w blokach z wielkiej płyty nie są już tylko „budżetową” opcją. Według danych Otodom, ceny mieszkań w tego typu budynkach rosną w ogromnym tempie, szczególnie w największych miastach. W Krakowie za metr kwadratowy w bloku z wielkiej płyty trzeba zapłacić średnio 14 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 36 procent w porównaniu do roku 2023, kiedy metr kwadratowy kosztował 10,3 tysiąca złotych. Warszawa jest najdroższym miastem – tu metr kwadratowy kosztował w 2023 roku 11,9 tysięcy złotych, a obecnie to już 15,3 tysiąca złotych (wzrost o 28 procent).

Ceny mieszkań nie rosną tylko w Krakowie i Warszawie, ale także w innych dużych miastach. Według danych Otodom, za metr kwadratowy w bloku z wielkiej płyty w Wrocławiu trzeba zapłacić 12,1 tysiąca złotych (wzrost o 28 procent), w Poznaniu – 10,1 tysiąca złotych (wzrost o 23 procent), w Łodzi – 8 tysięcy złotych (wzrost o 15 procent), w Gdańsku – 13 tysięcy złotych (wzrost o 14 procent), w Szczecinie – 9,1 tysiąca złotych (wzrost o 13 procent), w Katowicach – 7,7 tysiąca złotych (wzrost o 12 procent) i w Lublinie – 8,7 tysiąca złotych (wzrost o 10 procent).

Otodom podaje, że program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” miał wpływ na wzrost cen mieszkań w blokach z wielkiej płyty. Stare bloki są często kilka procent tańsze od nowszych mieszkań i nawet o 10-20 procent tańsze od mieszkań deweloperskich. Program ten skupił się głównie na mieszkańcach bloków z lat 70.

Według ekspertów, ceny mieszkań w blokach z wielkiej płyty stale rosną, pomimo tego, że zarabiamy coraz więcej. Ludzie nadal szukają okazji kupna własnego mieszkania i coraz bardziej doceniają wygodę i funkcjonalność tych budynków. Obecnie szacuje się, że bloki z wielkiej płyty będą działać nawet do 2060-2080 roku, co stwarza bez problemu możliwość uzyskania kredytu na takie mieszkania.

FAQ:

1. Jakie są ceny mieszkań w blokach z wielkiej płyty?

Ceny mieszkań w blokach z wielkiej płyty rosną w ogromnym tempie, szczególnie w największych miastach. Na przykład, w Krakowie średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 14 000 złotych, a w Warszawie 15 300 złotych.

2. Jakie są koszty mieszkań w innych dużych miastach?

Według danych Otodom, ceny mieszkań w blokach z wielkiej płyty również rosną w innych dużych miastach. Na przykład, w Wrocławiu średnia cena za metr kwadratowy wynosi obecnie 12 100 złotych, a w Poznaniu 10 100 złotych.

3. Jakie jest uzasadnienie dla wzrostu cen mieszkań w blokach z wielkiej płyty?

Według Otodom, program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” miał wpływ na wzrost cen mieszkań w blokach z wielkiej płyty. Stare bloki są często tańsze od nowszych mieszkań i mieszkań deweloperskich.

4. Jakie są perspektywy dla bloków z wielkiej płyty?

Ekspertów szacują, że bloki z wielkiej płyty będą działać nawet do 2060-2080 roku. Pomimo wzrostu cen, ludzie wciąż szukają okazji kupienia własnego mieszkania i doceniają wygodę i funkcjonalność tych budynków.

Definicje:

– Metr kwadratowy: jednostka powierzchni, równa kwadratowi o boku o długości jednego metra.

– Bloki z wielkiej płyty: budynki mieszkalne wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych, typowe dla wielu polskich miast.

– Deweloper: firma zajmująca się budową i sprzedażą nowych nieruchomości.

